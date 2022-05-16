rjkz написав:vitaliian написав:нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское.
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?
Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу