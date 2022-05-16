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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 16 тра, 2022 21:11
rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты?
нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское.
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:06
Faceless написав:
rjkz написав:
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?
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Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.
Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?
Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.
Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.
Разве нет?
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Додано: Вів 17 тра, 2022 00:56
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?
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Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.
Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?
Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.
Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.
Разве нет?
Якого свалівающєго народа? 35тис повертаються в Україну кожен день, 10 тис виізжають - не схоже на сваліваніє
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Додано: Вів 17 тра, 2022 01:49
BIGor написав: zerocool написав:
План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі
Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду.
Такий собі вибір, є мінуси і у Франції, включаючи кількість мігрантів у містах та складність інтеграції без вільної мови (да, в США з цим простіше), а взагалі то на смак і колір як і вся Європа.
А про "з дитинства", все більше переконуюсь, що практично всі проблеми України, які завадили їй піти польським шляхом з 1991 і швидко інтегруватися в ЄС - мають коріння в совку, ну як ширина залізничної колії або армійські стандарти.
Тут все, від єднання з російським інфопростором і до продовження експлуатації залишків радянської інфраструктури та виробництва. Усі олігархи так чи інакше з'явилися не без участі так званого СНД, та й політика лише 8 років як почала реально відриватись від них.
Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.
Faceless написав:
Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя
Лузер - той, хто не зміг досягти своєї
мети, як не намагався.
А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом.
Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх.
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