Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 891011 Додано: Пон 16 тра, 2022 21:11 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: vitaliian написав: rjkz написав: Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты? нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское. нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское.



Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.

Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки. Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.



Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?

Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу Faceless

Модератор Повідомлень: 31439 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1338 раз. Подякували: 7514 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 тра, 2022 00:06 Faceless написав: rjkz написав:

Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.

Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.



Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?

Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу



Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.

Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?

Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.

Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.

Разве нет? Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.Разве нет? rjkz

Повідомлень: 13081 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6841 раз. Подякували: 3864 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 тра, 2022 00:56 rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:

Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.

Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.



Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?

Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу



Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.

Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?

Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.

Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.

Разве нет? Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.Разве нет?

Якого свалівающєго народа? 35тис повертаються в Україну кожен день, 10 тис виізжають - не схоже на сваліваніє Якого свалівающєго народа? 35тис повертаються в Україну кожен день, 10 тис виізжають - не схоже на сваліваніє cherchiltank

Повідомлень: 63 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 тра, 2022 01:49 BIGor написав: zerocool написав: План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі

Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду. Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду. Такий собі вибір, є мінуси і у Франції, включаючи кількість мігрантів у містах та складність інтеграції без вільної мови (да, в США з цим простіше), а взагалі то на смак і колір як і вся Європа.



А про "з дитинства", все більше переконуюсь, що практично всі проблеми України, які завадили їй піти польським шляхом з 1991 і швидко інтегруватися в ЄС - мають коріння в совку, ну як ширина залізничної колії або армійські стандарти.

Тут все, від єднання з російським інфопростором і до продовження експлуатації залишків радянської інфраструктури та виробництва. Усі олігархи так чи інакше з'явилися не без участі так званого СНД, та й політика лише 8 років як почала реально відриватись від них.

Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.



Faceless написав: Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя Лузер - той, хто не зміг досягти своєї мети, як не намагався.

А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом.

Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх. Такий собі вибір, є мінуси і у Франції, включаючи кількість мігрантів у містах та складність інтеграції без вільної мови (да, в США з цим простіше), а взагалі то на смак і колір як і вся Європа.А про "з дитинства", все більше переконуюсь, що практично всі проблеми України, які завадили їй піти польським шляхом з 1991 і швидко інтегруватися в ЄС - мають коріння в совку, ну як ширина залізничної колії або армійські стандарти.Тут все, від єднання з російським інфопростором і до продовження експлуатації залишків радянської інфраструктури та виробництва. Усі олігархи так чи інакше з'явилися не без участі так званого СНД, та й політика лише 8 років як почала реально відриватись від них.Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.Лузер - той, хто не зміг досягтимети, як не намагався.А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом.Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх. zerocool

Повідомлень: 164 З нами з: 22.03.11 Подякував: 6 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 тра, 2022 06:29 zerocool написав: Faceless написав: Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя Лузер - той, хто не зміг досягти своєї мети, як не намагався.

А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом.

Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх. Лузер - той, хто не зміг досягтимети, як не намагався.А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом.Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх.

В том-то и прикол: _твоя_ цель _в обществе_, навешивающем ярлыки -- нафиг никому не интересна.

Какое определение не глянь -- про личность -- ни слова:

https://myslang.ru/slovo/luzer

https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_syn ... 0%B5%D1%80 В том-то и прикол: _твоя_ цель _в обществе_, навешивающем ярлыки -- нафиг никому не интересна.Какое определение не глянь -- про личность -- ни слова: _hunter Повідомлень: 6792 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 тра, 2022 06:33 Faceless написав: _hunter написав: rjkz написав: \\\

Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное. \\\Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.

Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"... Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"...



Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер.

Я тут не столько со словом "лузер" спорю, сколько с записыванием в эту категорию Японию/Китай да Германию/Финляндию... Я тут не столько со словом "лузер" спорю, сколько с записыванием в эту категорию Японию/Китай да Германию/Финляндию... _hunter Повідомлень: 6792 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 467 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 891011 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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