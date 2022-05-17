Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты?
нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское.
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные. Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести? Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу
rjkz написав: Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные. Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести? Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу
Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе. Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп? Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах. Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа. Разве нет?
rjkz написав: Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные. Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.
Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести? Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу
Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе. Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп? Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах. Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа. Разве нет?
Якого свалівающєго народа? 35тис повертаються в Україну кожен день, 10 тис виізжають - не схоже на сваліваніє
zerocool написав:План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі
Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду.
Такий собі вибір, є мінуси і у Франції, включаючи кількість мігрантів у містах та складність інтеграції без вільної мови (да, в США з цим простіше), а взагалі то на смак і колір як і вся Європа.
А про "з дитинства", все більше переконуюсь, що практично всі проблеми України, які завадили їй піти польським шляхом з 1991 і швидко інтегруватися в ЄС - мають коріння в совку, ну як ширина залізничної колії або армійські стандарти. Тут все, від єднання з російським інфопростором і до продовження експлуатації залишків радянської інфраструктури та виробництва. Усі олігархи так чи інакше з'явилися не без участі так званого СНД, та й політика лише 8 років як почала реально відриватись від них. Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.
Faceless написав:Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя
Лузер - той, хто не зміг досягти своєї мети, як не намагався. А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом. Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх.
Faceless написав:Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя
Лузер - той, хто не зміг досягти своєї мети, як не намагався. А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом. Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх.
zerocool написав:Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.
Ви не праві, в 1991 році в Польщі вже йшли повним ходом економічні реформи (почитайте про Бальцеровича). Ми їх ще не почали (у нас тут Гетьманцев засів надовго - як не дивно для України - юрист за освітою ).