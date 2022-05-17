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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:11

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  vitaliian написав:
  rjkz написав:Очередная помойка, куда будут сбрасывать ненужные посты?
нужность поста определяется веткой его размещения? Знаете что интересно, у нас есть эмигранты в Израиль и в Германию на форуме (вы их знаете), их активность на ветках про эмиграцию нулевая а на ветке про киевский бетон они через чур активны (один правда в бане отдыхает). Нечего им сообщить про эмигрантское счастье, наоборот приходят покушать киевское.


Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.


Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:06

  Faceless написав:
rjkz написав:
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.


Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?
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Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.
Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?
Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.
Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.
Разве нет?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 00:56

  rjkz написав:
  Faceless написав:
rjkz написав:
Потому что на ветке обвалистов есть общение, а остальные - место тематической утилизации. Я имею ввиду иммиграционные.
Очевидно, эту ветку создали, когда я на ветке Глобализации выступил против функции помойки.


Те що там є спілкування, це так, але це не привід там робити флудильню-курилку на всі теми. А в валютній ще більше спілкування, то може взагалі туди перенести?
Офіційна помийка у нас у форумі політсрачу


Спасибо, что с пониманием отнеслись к моей просьбе.
Не подскажете, как к теме аренды или обвала относились многочисленные страницы обсуждений достоинств моноколес, самокатов, изготовления браги в домащних условиях и тп?
Сейчас там яро обсуждается открытие KFC в Броварах.
Когда идет такая болталка, то почему-бы не обсуждать еще что-то? Тем более, что цены на недвигу и аренду обратнопропорциональны числу сваливающего народа.
Разве нет?

Якого свалівающєго народа? 35тис повертаються в Україну кожен день, 10 тис виізжають - не схоже на сваліваніє
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 01:49

  BIGor написав:
  zerocool написав:План-мінімум після перемоги – вийти до рівня Польщі

Я цю байку ще з дитинства чую. Тільки там була Франція. Я краще сам в Францію поїду.
Такий собі вибір, є мінуси і у Франції, включаючи кількість мігрантів у містах та складність інтеграції без вільної мови (да, в США з цим простіше), а взагалі то на смак і колір як і вся Європа.

А про "з дитинства", все більше переконуюсь, що практично всі проблеми України, які завадили їй піти польським шляхом з 1991 і швидко інтегруватися в ЄС - мають коріння в совку, ну як ширина залізничної колії або армійські стандарти.
Тут все, від єднання з російським інфопростором і до продовження експлуатації залишків радянської інфраструктури та виробництва. Усі олігархи так чи інакше з'явилися не без участі так званого СНД, та й політика лише 8 років як почала реально відриватись від них.
Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.

  Faceless написав:Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя
Лузер - той, хто не зміг досягти своєї мети, як не намагався.
А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом.
Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 06:29

  zerocool написав:
  Faceless написав:Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя
Лузер - той, хто не зміг досягти своєї мети, як не намагався.
А цілі в житті у всіх різні, кому яхта, кому дисертація, кому троє дітей та садок коло хати. Ну або там, об'їхати всі країни велосипедом.
Ніхто з них не лузер через недосягнення чужих мрій, лише своїх.

В том-то и прикол: _твоя_ цель _в обществе_, навешивающем ярлыки -- нафиг никому не интересна.
Какое определение не глянь -- про личность -- ни слова:
https://myslang.ru/slovo/luzer
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_syn ... 0%B5%D1%80
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 06:33

  Faceless написав:
_hunter написав:
  rjkz написав:\\\
Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.

Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"...


Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя

Я тут не столько со словом "лузер" спорю, сколько с записыванием в эту категорию Японию/Китай да Германию/Финляндию...
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  zerocool написав:Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.

Ви не праві, в 1991 році в Польщі вже йшли повним ходом економічні реформи (почитайте про Бальцеровича). Ми їх ще не почали (у нас тут Гетьманцев засів надовго - як не дивно для України - юрист за освітою :mrgreen: ).
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  #<1 ... 891011
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