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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 06:33

  Faceless написав:
_hunter написав:
  rjkz написав:\\\
Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.

Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"...


Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя

Я тут не столько со словом "лузер" спорю, сколько с записыванием в эту категорию Японию/Китай да Германию/Финляндию...
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 08:14

Re: Еміграція, заробітчанство

  zerocool написав:Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.

Ви не праві, в 1991 році в Польщі вже йшли повним ходом економічні реформи (почитайте про Бальцеровича). Ми їх ще не почали (у нас тут Гетьманцев засів надовго - як не дивно для України - юрист за освітою :mrgreen: ).
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:02

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:
Сервисы для переселенцев в Европе и Америке. Как зарегистрироваться, найти жилье и работу
https://tech.liga.net/other/cards/servisy-dlya-pereselentsev-v-evrope-i-amerike-kak-zaregistrirovatsya-nayti-jile-i-rabotu
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