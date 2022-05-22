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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 17 тра, 2022 06:33
Faceless написав: _hunter написав: rjkz написав:
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Эмиграция - это такой фильтр, благодаря которому такие страны как Канада, США, Австрали и пр. Получают молодых, предприимчивых и готовых работать. Ну, а остаются...все остальное.
Не могу не обратить внимание на класическую инфоциганскую манипуляцию: "успешного успеха только упорные добиваются. Если ты успеха не достиг -- ты лузер"...
Ну, взагалі то, без всякої інфоциганщини, це очевидно - якщо ти не досяг успіху, значить, ти лузер. Це фактично визначення слова "лузер". Така вже правда життя
Я тут не столько со словом "лузер" спорю, сколько с записыванием в эту категорию Японию/Китай да Германию/Финляндию...
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Додано: Вів 17 тра, 2022 08:14
zerocool написав:
Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.
Ви не праві, в 1991 році в Польщі вже йшли повним ходом економічні реформи (почитайте про Бальцеровича). Ми їх ще не почали (у нас тут Гетьманцев засів надовго - як не дивно для України - юрист за освітою
).
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:02
rjkz написав:
Сервисы для переселенцев в Европе и Америке. Как зарегистрироваться, найти жилье и работу
https://tech.liga.net/other/cards/servisy-dlya-pereselentsev-v-evrope-i-amerike-kak-zaregistrirovatsya-nayti-jile-i-rabotu
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:48
Уважаемые форумчане не подскажите как быстро и безболезненно открыть валютный счёт в Польше или Стамбуле буду лететь транзитом через эти страны в Киев везу кеш заработанный в стране 3 мира карточек там нет , имею на руках контракт и рабочую визу . В Украину на данный момент опасаюсь ввозить валюту тк в 2014 году у меня пропала крупная сумма в банках .
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Додано: Нед 22 тра, 2022 09:52
choca написав:
Уважаемые форумчане не подскажите как быстро и безболезненно открыть валютный счёт в Польше или Стамбуле буду лететь транзитом через эти страны в Киев везу кеш заработанный в стране 3 мира карточек там нет , имею на руках контракт и рабочую визу . В Украину на данный момент опасаюсь ввозить валюту тк в 2014 году у меня пропала крупная сумма в банках .
В Польше достаточно будет декларации от таможенников -- о ввозе суммы.
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Додано: Нед 22 тра, 2022 11:17
Если буду въезжать состамбула в Польшу на руках выписка из банка о снятии Кеша легальный контракт все заплачено по закону страны третьего мира где работаю . Проблема нет тут Visa card и переводов тоже военное положение как ив Украине . В Польше надо будет платить налог с Кеша если ввозимая сумма больше разрешённой 10 000 € ?
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