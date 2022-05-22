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zerocool написав:Так що берете 2022 рік за польський 1991 і рахуєте як швидко і чого ми досягнемо тепер. І кому тут вдасться дожити.
Ви не праві, в 1991 році в Польщі вже йшли повним ходом економічні реформи (почитайте про Бальцеровича). Ми їх ще не почали (у нас тут Гетьманцев засів надовго - як не дивно для України - юрист за освітою ).
Уважаемые форумчане не подскажите как быстро и безболезненно открыть валютный счёт в Польше или Стамбуле буду лететь транзитом через эти страны в Киев везу кеш заработанный в стране 3 мира карточек там нет , имею на руках контракт и рабочую визу . В Украину на данный момент опасаюсь ввозить валюту тк в 2014 году у меня пропала крупная сумма в банках .
choca написав:Уважаемые форумчане не подскажите как быстро и безболезненно открыть валютный счёт в Польше или Стамбуле буду лететь транзитом через эти страны в Киев везу кеш заработанный в стране 3 мира карточек там нет , имею на руках контракт и рабочую визу . В Украину на данный момент опасаюсь ввозить валюту тк в 2014 году у меня пропала крупная сумма в банках .
В Польше достаточно будет декларации от таможенников -- о ввозе суммы.
Если буду въезжать состамбула в Польшу на руках выписка из банка о снятии Кеша легальный контракт все заплачено по закону страны третьего мира где работаю . Проблема нет тут Visa card и переводов тоже военное положение как ив Украине . В Польше надо будет платить налог с Кеша если ввозимая сумма больше разрешённой 10 000 € ?