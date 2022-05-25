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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 тра, 2022 03:29
antey1969 написав: Faceless написав: baraka написав:
если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн
Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав?
кто-то вернется, к кому-то выедут.
Чем дольше война, тем меньше вернется.
ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.
Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками.
Кстати, да.
Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.
Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле
Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!
Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.
Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии
), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:17
rjkz написав:
Кстати, да.
Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.
Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле
Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!
Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.
Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии
), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".
Ну как бы история такая себе. Насколько мне известно, Англия наших беженцев практически не принимала, так как безвиза у нас с ней нет, а визу получить было нельзя, так как консульство пребывало в режиме бункера.
Но даже при этом она может легко вернуться и помочь с разбором завалов в Буче. Свежий воздух, никакого тайминга, гуманитарный кофе - все как у нее положено.
Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.
Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.
А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.
Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?
Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области.
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antey1969
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:29
antey1969 написав:
Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.
Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.
А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.
Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?
Не только 1+1. Есть замечательный сериал от Sun - уже вторая часть есть, про успешного IT-менеджера Софию, которая изо Львова релоцировалась в Англию по ФБ запросу от сердобольного англичанина. Попала (одна) в Англию 4 мая, за 10 дней разбила сердце и семью приютившего его Тони, а уже 19го вышла первая статья.
antey1969 написав:
Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области.
зачем ждать так долго - уже, здесь и сейчас. Отметил и продолжаю следить за тенденцией - как много однушек самых разнообразных форматов и цен уже сейчас есть на рынке. Я так понимаю что раньше они не доходили даже до стадии публикации, а теперь вот пожалуйста - выбирайте локейшен в своем бюджете.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:33
antey1969 написав:
Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.
Айтишники более-менее норм. Правда проблемка с двойной конвертацией через курс 29.5 и переходом на рыночный 35 в минус 20% на пустом месте. Решается переходом на западные бранчи и отрытием счетов в западных банках. Такой первый шаг к долгосрочной релокации. По Великобритании есть программа спонсоров, где-то за месяц получают визы.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:37
antey1969 написав: rjkz написав:
Кстати, да.
Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.
Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле
Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!
Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.
Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии
), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".
Ну как бы история такая себе. Насколько мне известно, Англия наших беженцев практически не принимала, так как безвиза у нас с ней нет, а визу получить было нельзя, так как консульство пребывало в режиме бункера.
Но даже при этом она может легко вернуться и помочь с разбором завалов в Буче. Свежий воздух, никакого тайминга, гуманитарный кофе - все как у нее положено.
Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.
Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.
А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.
Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?
Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области.
насколько слышал, выплаты очень разные даже в западной европе. от 1500 франков в швейцарии до 215 евро в австрии. еще меньше в восточной европе
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Додано: Сер 25 тра, 2022 10:43
antey1969 написав:
Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было.
я положительные (довоенные) истории знаю, но иногда в этих историях проскакивают несознаетльная зрада "детский сад 900 ойро" и "откладывать удается меньше, чем в Украине могли". А так, нравится и возвращаться не хотят. Т.е. история как бы положительная.
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