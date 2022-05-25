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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 9101112 Додано: Сер 25 тра, 2022 03:29 antey1969 написав: Faceless написав: baraka написав: если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн если по прогнозам за бугром осядут 4-5 млн

Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав? Звідки такі прогнози? Це типу - осядуть майже всі, хто виїхав?

кто-то вернется, к кому-то выедут.

Чем дольше война, тем меньше вернется.

ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.

Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками. кто-то вернется, к кому-то выедут.Чем дольше война, тем меньше вернется.ООН говорит о цифре 6.4+ млн, не считая тех, кто на захваченных территориях.Наши говорят, что из выехавших вернулось 2 млн. Но нужно учитывать, что в сводки совинформбюро включены все, даже матерые челноки-валютчики с автоперегонщиками.



Кстати, да.

Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.

Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле

Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!

Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.

Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии ), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".

Кстати, да.Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стилеКому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг". rjkz

Повідомлень: 13109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6862 раз. Подякували: 3887 раз. Профіль 2 3 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 10:17 rjkz написав:

Кстати, да.

Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.

Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле

Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!

Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.

Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии ), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".

Кстати, да.Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стилеКому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".

Ну как бы история такая себе. Насколько мне известно, Англия наших беженцев практически не принимала, так как безвиза у нас с ней нет, а визу получить было нельзя, так как консульство пребывало в режиме бункера.

Но даже при этом она может легко вернуться и помочь с разбором завалов в Буче. Свежий воздух, никакого тайминга, гуманитарный кофе - все как у нее положено.

Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.

Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.

А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.

Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?

Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области. Ну как бы история такая себе. Насколько мне известно, Англия наших беженцев практически не принимала, так как безвиза у нас с ней нет, а визу получить было нельзя, так как консульство пребывало в режиме бункера.Но даже при этом она может легко вернуться и помочь с разбором завалов в Буче. Свежий воздух, никакого тайминга, гуманитарный кофе - все как у нее положено.Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области. antey1969 1

Повідомлень: 11186 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1505 раз. Подякували: 3322 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 10:29 antey1969 написав: Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.

Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.

А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.

Чтобы пипл не сравнил и не прослезился? Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?



Не только 1+1. Есть замечательный сериал от Sun - уже вторая часть есть, про успешного IT-менеджера Софию, которая изо Львова релоцировалась в Англию по ФБ запросу от сердобольного англичанина. Попала (одна) в Англию 4 мая, за 10 дней разбила сердце и семью приютившего его Тони, а уже 19го вышла первая статья.



antey1969 написав: Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области. Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области.

зачем ждать так долго - уже, здесь и сейчас. Отметил и продолжаю следить за тенденцией - как много однушек самых разнообразных форматов и цен уже сейчас есть на рынке. Я так понимаю что раньше они не доходили даже до стадии публикации, а теперь вот пожалуйста - выбирайте локейшен в своем бюджете. Не только 1+1. Есть замечательный сериал от Sun - уже вторая часть есть, про успешного IT-менеджера Софию, которая изо Львова релоцировалась в Англию по ФБ запросу от сердобольного англичанина. Попала (одна) в Англию 4 мая, за 10 дней разбила сердце и семью приютившего его Тони, а уже 19го вышла первая статья.зачем ждать так долго - уже, здесь и сейчас. Отметил и продолжаю следить за тенденцией - как много однушек самых разнообразных форматов и цен уже сейчас есть на рынке. Я так понимаю что раньше они не доходили даже до стадии публикации, а теперь вот пожалуйста - выбирайте локейшен в своем бюджете. striped Повідомлень: 1467 З нами з: 10.12.08 Подякував: 2989 раз. Подякували: 567 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 10:33 Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? antey1969 написав: Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было. Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было. Айтишники более-менее норм. Правда проблемка с двойной конвертацией через курс 29.5 и переходом на рыночный 35 в минус 20% на пустом месте. Решается переходом на западные бранчи и отрытием счетов в западных банках. Такой первый шаг к долгосрочной релокации. По Великобритании есть программа спонсоров, где-то за месяц получают визы. Айтишники более-менее норм. Правда проблемка с двойной конвертацией через курс 29.5 и переходом на рыночный 35 в минус 20% на пустом месте. Решается переходом на западные бранчи и отрытием счетов в западных банках. Такой первый шаг к долгосрочной релокации. По Великобритании есть программа спонсоров, где-то за месяц получают визы. fox767676 Повідомлень: 231 З нами з: 13.06.20 Подякував: 115 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 10:37 antey1969 написав: rjkz написав:

Кстати, да.

Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.

Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стиле

Кому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!

Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.

Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии ), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".

Кстати, да.Сейчас на 1+1 идет Нічна варта как раз на эту тему.Невооруженным глазом видны потуги ведущих вести пропаганду в стилеКому мы там нужны? Надо тяжело работать! Надо учить язык! Какой ужас!Но там был Василь Воскобойник - вполне трезво говорит.Одна чучела там приехала в Лондон, "Я- маркетолог, я тут мне за 12 фунтов в час пришлось убирать в гостиннице. Ни кофе попить ни отдохнуть. Я никогда в жизни физически не работала, а тут надо мной издевались. Я хотела работать маркетологом, но нужен свободный английский (какая дикость, требовать английский маркетологу в Англии), ну да, маркетологам платят от 25 фунтов в час, но я хочу вернуться, потому что тут везде жесткий тайминг".

Ну как бы история такая себе. Насколько мне известно, Англия наших беженцев практически не принимала, так как безвиза у нас с ней нет, а визу получить было нельзя, так как консульство пребывало в режиме бункера.

Но даже при этом она может легко вернуться и помочь с разбором завалов в Буче. Свежий воздух, никакого тайминга, гуманитарный кофе - все как у нее положено.

Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.

Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.

А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.

Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?

Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области. Ну как бы история такая себе. Насколько мне известно, Англия наших беженцев практически не принимала, так как безвиза у нас с ней нет, а визу получить было нельзя, так как консульство пребывало в режиме бункера.Но даже при этом она может легко вернуться и помочь с разбором завалов в Буче. Свежий воздух, никакого тайминга, гуманитарный кофе - все как у нее положено.Но мне почему-то кажется, что мантры подобных персонажей - это все тот же элемент инфовойны.Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Что в безопасности - было, что в лагерях и семьях - было.А вот, что успешно или как наши массово изучают язык для трудоустройства - не было. О размерах ежемесячных соцвыплат - тоже тишина.Чтобы пипл не сравнил и не прослезился?Что-то мне подсказывает, что после войны мы увидим не один десяток тысяч квартир с мебелью, выставленных на продажу в Киеве и области.



насколько слышал, выплаты очень разные даже в западной европе. от 1500 франков в швейцарии до 215 евро в австрии. еще меньше в восточной европе насколько слышал, выплаты очень разные даже в западной европе. от 1500 франков в швейцарии до 215 евро в австрии. еще меньше в восточной европе adeges Повідомлень: 3957 З нами з: 14.03.06 Подякував: 302 раз. Подякували: 773 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 10:43 antey1969 написав: Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было.

я положительные (довоенные) истории знаю, но иногда в этих историях проскакивают несознаетльная зрада "детский сад 900 ойро" и "откладывать удается меньше, чем в Украине могли". А так, нравится и возвращаться не хотят. Т.е. история как бы положительная. я положительные (довоенные) истории знаю, но иногда в этих историях проскакивают несознаетльная зрада "детский сад 900 ойро" и "откладывать удается меньше, чем в Украине могли". А так, нравится и возвращаться не хотят. Т.е. история как бы положительная. Ромасик

Повідомлень: 4512 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1160 раз. Подякували: 705 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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