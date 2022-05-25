RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:46

  _hunter написав:
  rjkz написав:Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно :). А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 26.02.18
Подякував: 602 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:16

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно :). А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.

100%Читал, как то чувака. Устроился инженером в бундесе на завод по производству погрузчиков. За два месяца так и не понял, в чем заключается работа. Немцы на рассоабонк, через день миникррпоративы с пивом и жареным сосисками. Я бы так работал😛
Именно это и удерживает от эмиграции, что там все вкусные места заняты местными, а тебе придётся япошить за пятерых. А в Украине пока получается шароепится, ЗП 8-10 кг(зашёл покрутился пару часиков) +пару объектов в оренде и можно сносно существовать.
Bolt
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, cherchiltank, little_wanderer, zerocool і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1559)
25.05.2022 19:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.