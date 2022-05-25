Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 17:46
Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:16
100%Читал, как то чувака. Устроился инженером в бундесе на завод по производству погрузчиков. За два месяца так и не понял, в чем заключается работа. Немцы на рассоабонк, через день миникррпоративы с пивом и жареным сосисками. Я бы так работал😛
Именно это и удерживает от эмиграции, что там все вкусные места заняты местными, а тебе придётся япошить за пятерых. А в Украине пока получается шароепится, ЗП 8-10 кг(зашёл покрутился пару часиков) +пару объектов в оренде и можно сносно существовать.
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