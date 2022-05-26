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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 17:46

  _hunter написав:
  rjkz написав:Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно :). А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 18:16

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно :). А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.

100%Читал, как то чувака. Устроился инженером в бундесе на завод по производству погрузчиков. За два месяца так и не понял, в чем заключается работа. Немцы на рассоабонк, через день миникррпоративы с пивом и жареным сосисками. Я бы так работал😛
Именно это и удерживает от эмиграции, что там все вкусные места заняты местными, а тебе придётся япошить за пятерых. А в Украине пока получается шароепится, ЗП 8-10 кг(зашёл покрутился пару часиков) +пару объектов в оренде и можно сносно существовать.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 19:39

  Gastarbaiter написав:
  _hunter написав:
  rjkz написав:Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно :). А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.

Хуйня повна, просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:05

  _hunter написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Основна проблема тих хто залишиться - це житло, винаймати дорого, а безкоштовне або з дисконтом закінчиться через півроку- рік

\\\
Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно :). А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...


Отличный пост.
только теперь задумайтесь над тем что вы написали.
Человек, готовый впахивать, работать руками, головой, учить язык, говорит - ок, надо так надо, я готов.
Ленивый, не уверенный в себе, может и не умный, скорей всего без верхнего образования (нафик 5 лет в институте впахивать, когда все есть в Интернете?), скажет - а нафига туда ехать? Там впахивать надо, язык учить. Танунах! Мне на пиво хватает и тут. А если надо много денег, то их проще украсть.

В результате такого фильтра, забугорье получает лучшее из общества, а общество остается с тем, чем остается.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 21:33

Re: Еміграція, заробітчанство

_hunter написав:
  rjkz написав:
  cherchiltank написав:Основна проблема тих хто залишиться - це житло, винаймати дорого, а безкоштовне або з дисконтом закінчиться через півроку- рік

\\\
Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно :). А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...
Правду кажучи - а тут не треба "впахівать"? В цьому плані все те саме і тут і там, якщо, звичайно, не брати до уваги умовну бабу Маню, що звикла 20 років "ходити на роботу" в жек пити чай до обіду й триндіти весь день. Так, схема "імітація роботи за імітацію зарплати" - не для еміграції
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 22:56

  rjkz написав:
Отличный пост.
только теперь задумайтесь над тем что вы написали.
Человек, готовый впахивать, работать руками, головой, учить язык, говорит - ок, надо так надо, я готов.
Ленивый, не уверенный в себе, может и не умный, скорей всего без верхнего образования (нафик 5 лет в институте впахивать, когда все есть в Интернете?), скажет - а нафига туда ехать? Там впахивать надо, язык учить. Танунах! Мне на пиво хватает и тут. А если надо много денег, то их проще украсть.

В результате такого фильтра, забугорье получает лучшее из общества, а общество остается с тем, чем остается.

А потом оно еще и будет горланить за кружкой пенного о том что остался потому как патриот.
Причем все как положено - после полуночи и на весь двор. У нас для таких полная свобода и пластмассовая полиция диалога.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 25 тра, 2022 23:18

  Ромасик написав:
  antey1969 написав:Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было.

я положительные (довоенные) истории знаю, но иногда в этих историях проскакивают несознаетльная зрада "детский сад 900 ойро" и "откладывать удается меньше, чем в Украине могли". А так, нравится и возвращаться не хотят. Т.е. история как бы положительная.

...или дет сада нет вообще, місцеві чергу в дит садок займають з двух полосок на тесті і до школи дит садок так і не отримують. Зараз на курси ходять з дітьми, ну, ви розумієте, що то за навчання...
Wisznia2021
 
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