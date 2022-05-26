Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 10111213 Додано: Сер 25 тра, 2022 17:46 _hunter написав: rjkz написав: Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается. Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно . А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее... Отожбойвоно. А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор. Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор. Gastarbaiter Повідомлень: 2127 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 18:16 Gastarbaiter написав: _hunter написав: rjkz написав: Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается. Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно . А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее... Отожбойвоно. А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор. Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.

100%Читал, как то чувака. Устроился инженером в бундесе на завод по производству погрузчиков. За два месяца так и не понял, в чем заключается работа. Немцы на рассоабонк, через день миникррпоративы с пивом и жареным сосисками. Я бы так работал😛

Именно это и удерживает от эмиграции, что там все вкусные места заняты местными, а тебе придётся япошить за пятерых. А в Украине пока получается шароепится, ЗП 8-10 кг(зашёл покрутился пару часиков) +пару объектов в оренде и можно сносно существовать. 100%Читал, как то чувака. Устроился инженером в бундесе на завод по производству погрузчиков. За два месяца так и не понял, в чем заключается работа. Немцы на рассоабонк, через день миникррпоративы с пивом и жареным сосисками. Я бы так работал😛Именно это и удерживает от эмиграции, что там все вкусные места заняты местными, а тебе придётся япошить за пятерых. А в Украине пока получается шароепится, ЗП 8-10 кг(зашёл покрутился пару часиков) +пару объектов в оренде и можно сносно существовать. Bolt Повідомлень: 1136 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 19:39 Gastarbaiter написав: _hunter написав: rjkz написав: Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается. Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно . А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее... Отожбойвоно. А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...

Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор. Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.

Хуйня повна, просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить Хуйня повна, просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить cherchiltank

Повідомлень: 81 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 21:05 _hunter написав: rjkz написав: cherchiltank написав: Основна проблема тих хто залишиться - це житло, винаймати дорого, а безкоштовне або з дисконтом закінчиться через півроку- рік Основна проблема тих хто залишиться - це житло, винаймати дорого, а безкоштовне або з дисконтом закінчиться через півроку- рік

\\\

Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается. \\\Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно . А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее... Отожбойвоно. А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее...



Отличный пост.

только теперь задумайтесь над тем что вы написали.

Человек, готовый впахивать, работать руками, головой, учить язык, говорит - ок, надо так надо, я готов.

Ленивый, не уверенный в себе, может и не умный, скорей всего без верхнего образования (нафик 5 лет в институте впахивать, когда все есть в Интернете?), скажет - а нафига туда ехать? Там впахивать надо, язык учить. Танунах! Мне на пиво хватает и тут. А если надо много денег, то их проще украсть.



В результате такого фильтра, забугорье получает лучшее из общества, а общество остается с тем, чем остается. Отличный пост.только теперь задумайтесь над тем что вы написали.Человек, готовый впахивать, работать руками, головой, учить язык, говорит - ок, надо так надо, я готов.Ленивый, не уверенный в себе, может и не умный, скорей всего без верхнего образования (нафик 5 лет в институте впахивать, когда все есть в Интернете?), скажет - а нафига туда ехать? Там впахивать надо, язык учить. Танунах! Мне на пиво хватает и тут. А если надо много денег, то их проще украсть.В результате такого фильтра, забугорье получает лучшее из общества, а общество остается с тем, чем остается. rjkz

Повідомлень: 13113 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6867 раз. Подякували: 3890 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 21:33 Re: Еміграція, заробітчанство _hunter написав: rjkz написав: cherchiltank написав: Основна проблема тих хто залишиться - це житло, винаймати дорого, а безкоштовне або з дисконтом закінчиться через півроку- рік Основна проблема тих хто залишиться - це житло, винаймати дорого, а безкоштовне або з дисконтом закінчиться через півроку- рік

\\\

Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается. \\\Но работать на расслабоне, как привыкла та барышня-маркетолог, случайно оказавшаяся в Лондоне, не всегда получается.

Отожбойвоно . А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее... Отожбойвоно. А если еще уточнить, что "там" реально нужно впахивать -- поиск баланса ворк\лайф становится интереснее... Правду кажучи - а тут не треба "впахівать"? В цьому плані все те саме і тут і там, якщо, звичайно, не брати до уваги умовну бабу Маню, що звикла 20 років "ходити на роботу" в жек пити чай до обіду й триндіти весь день. Так, схема "імітація роботи за імітацію зарплати" - не для еміграції Правду кажучи - а тут не треба "впахівать"? В цьому плані все те саме і тут і там, якщо, звичайно, не брати до уваги умовну бабу Маню, що звикла 20 років "ходити на роботу" в жек пити чай до обіду й триндіти весь день. Так, схема "імітація роботи за імітацію зарплати" - не для еміграції Faceless

Модератор Повідомлень: 31496 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 22:56 rjkz написав:

Отличный пост.

только теперь задумайтесь над тем что вы написали.

Человек, готовый впахивать, работать руками, головой, учить язык, говорит - ок, надо так надо, я готов.

Ленивый, не уверенный в себе, может и не умный, скорей всего без верхнего образования (нафик 5 лет в институте впахивать, когда все есть в Интернете?), скажет - а нафига туда ехать? Там впахивать надо, язык учить. Танунах! Мне на пиво хватает и тут. А если надо много денег, то их проще украсть.



В результате такого фильтра, забугорье получает лучшее из общества, а общество остается с тем, чем остается. Отличный пост.только теперь задумайтесь над тем что вы написали.Человек, готовый впахивать, работать руками, головой, учить язык, говорит - ок, надо так надо, я готов.Ленивый, не уверенный в себе, может и не умный, скорей всего без верхнего образования (нафик 5 лет в институте впахивать, когда все есть в Интернете?), скажет - а нафига туда ехать? Там впахивать надо, язык учить. Танунах! Мне на пиво хватает и тут. А если надо много денег, то их проще украсть.В результате такого фильтра, забугорье получает лучшее из общества, а общество остается с тем, чем остается.

А потом оно еще и будет горланить за кружкой пенного о том что остался потому как патриот.

Причем все как положено - после полуночи и на весь двор. У нас для таких полная свобода и пластмассовая полиция диалога. А потом оно еще и будет горланить за кружкой пенного о том что остался потому как патриот.Причем все как положено - после полуночи и на весь двор. У нас для таких полная свобода и пластмассовая полиция диалога. antey1969 1

Повідомлень: 11189 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1507 раз. Подякували: 3324 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 23:18 Ромасик написав: antey1969 написав: Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было. Прошу заметить, ни одной положительной истории, как наши успешно устроились на Западе после выезда из Украины на 1+1 не было.

я положительные (довоенные) истории знаю, но иногда в этих историях проскакивают несознаетльная зрада "детский сад 900 ойро" и "откладывать удается меньше, чем в Украине могли". А так, нравится и возвращаться не хотят. Т.е. история как бы положительная. я положительные (довоенные) истории знаю, но иногда в этих историях проскакивают несознаетльная зрада "детский сад 900 ойро" и "откладывать удается меньше, чем в Украине могли". А так, нравится и возвращаться не хотят. Т.е. история как бы положительная.

...или дет сада нет вообще, місцеві чергу в дит садок займають з двух полосок на тесті і до школи дит садок так і не отримують. Зараз на курси ходять з дітьми, ну, ви розумієте, що то за навчання... ...или дет сада нет вообще, місцеві чергу в дит садок займають з двух полосок на тесті і до школи дит садок так і не отримують. Зараз на курси ходять з дітьми, ну, ви розумієте, що то за навчання... Wisznia2021 Повідомлень: 46 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 25 тра, 2022 23:59 Ну з приводу Європа залишить кращих - не перебільшуйте, більшість заробітчан сезонних це була некваліфікована робоча сила, із кваліфікованих хто може пахати там - до війни вже там cherchiltank

Повідомлень: 81 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор