Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.
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Додано: Сер 25 тра, 2022 17:46
Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.
Додано: Сер 25 тра, 2022 18:16
100%Читал, как то чувака. Устроился инженером в бундесе на завод по производству погрузчиков. За два месяца так и не понял, в чем заключается работа. Немцы на рассоабонк, через день миникррпоративы с пивом и жареным сосисками. Я бы так работал😛
Именно это и удерживает от эмиграции, что там все вкусные места заняты местными, а тебе придётся япошить за пятерых. А в Украине пока получается шароепится, ЗП 8-10 кг(зашёл покрутился пару часиков) +пару объектов в оренде и можно сносно существовать.
Додано: Сер 25 тра, 2022 19:39
Хуйня повна, просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
Додано: Сер 25 тра, 2022 21:05
Отличный пост.
только теперь задумайтесь над тем что вы написали.
Человек, готовый впахивать, работать руками, головой, учить язык, говорит - ок, надо так надо, я готов.
Ленивый, не уверенный в себе, может и не умный, скорей всего без верхнего образования (нафик 5 лет в институте впахивать, когда все есть в Интернете?), скажет - а нафига туда ехать? Там впахивать надо, язык учить. Танунах! Мне на пиво хватает и тут. А если надо много денег, то их проще украсть.
В результате такого фильтра, забугорье получает лучшее из общества, а общество остается с тем, чем остается.
Додано: Сер 25 тра, 2022 21:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Правду кажучи - а тут не треба "впахівать"? В цьому плані все те саме і тут і там, якщо, звичайно, не брати до уваги умовну бабу Маню, що звикла 20 років "ходити на роботу" в жек пити чай до обіду й триндіти весь день. Так, схема "імітація роботи за імітацію зарплати" - не для еміграції
Додано: Сер 25 тра, 2022 22:56
А потом оно еще и будет горланить за кружкой пенного о том что остался потому как патриот.
Причем все как положено - после полуночи и на весь двор. У нас для таких полная свобода и пластмассовая полиция диалога.
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:18
...или дет сада нет вообще, місцеві чергу в дит садок займають з двух полосок на тесті і до школи дит садок так і не отримують. Зараз на курси ходять з дітьми, ну, ви розумієте, що то за навчання...
Додано: Сер 25 тра, 2022 23:59
Ну з приводу Європа залишить кращих - не перебільшуйте, більшість заробітчан сезонних це була некваліфікована робоча сила, із кваліфікованих хто може пахати там - до війни вже там
Додано: Чет 26 тра, 2022 03:03
Я ничего не преувеличиваю.
Украина имела несколько волн свала.
Самый болезненный, я считаю, первый вал. Он длился практически с конца 80-х и до начала 00-х. ТН "советская интеллигенция", а на самом деле врачи, инженеры, ученые, то есть "мозги". Надеюсь Вы помните жизнь в 90-е?
Так вот, моя знакомая, реаниматолог высщей категории в Институте Амосова получала в пересчете менее 30 долларов. С задержкой в почти год. Сутки дежурство, сутки после него отсыпалась, потом день приходила в себя и занималась домом. Жила с сыном в комнате 20м2 в коммуналке. Взяток, в отличии от многих своих коллег не вымогала. Иногда приносила с работы блок сигарет, коробку конфет, бутылку шампанского. От получки до получки денег не хвататало.
И она осталась и до сих пор живет в той комнате в коммуналке. Сын (мой друг детства) вырос,женился, родился ребенок. И долгое время они жили в этой комнате все вместе. Потом умер отчим, с которым его мама была в разводе и оставил 2к на Лесном.
К чему я так долго писал все это?
Не все врачи такие как она.
Она еше тогда рассказывала, что лучшие специалисты уезжают кто куда.
США, Германия, Израиль.
Всеми правдами и неправдами.
Я помню грандиозную пьянку - уезжала ее коллега и подруга в Германию.
И как она потом жаловалась, что работать некому, что все разъехались. Те что остались - вымагали огромные деньги за спасение. Люди продавали машины и квартиры, в надежде что врач спасет. Вот Вам разница - кто оставался.
Другой пример - инженер хардверщик. Работал в почтовом ящике, директор разгонял сотрудников, чтобы освободившиеся помещения сдавать через МП своего сына.
Но этот человек упорно продолжал работать за 17 грн в месяц. Семью кормила его жена.
В какой-то момент, один из бывших сотрудников, был назначен консулом в одну из стран первого мира. Он, по старой памяти, нашел работу своим бывшим сотрудникам и большая группа разработчиков выехала в научный институт.
Они были уже немолоды и проработали там с конца 90-х до начала 2010-х.
Много их разработок стали повседневными в нашей жизни. Одна из них (патент принадлежит не им, а конкурентам. Такова жизнь) - это технология Вай-фай.
Потом часть вернулась в Украину. На пенсию. Кое-кто продолжает удаленно работать на западных заказчиков.
Мой самый лучший преподаватель в конце 90-х все-таки уехал в США. В очень почтенном возрасте. И еще поработал там. А его предмет даже самые упоротые лоботрясы знали на отлично. Сейчас в КИСИ уровень преподавания домкратом давным давно упал и лежит под плинтусом.
У меня еще целый вагон "частных историй" из которых состоит наша жизнь.
Весь НЙ в вывесках офисов врачей, некогда уехавщих из Украины.
И их дети уже оперируют в медцентре который входит в состав университета Лиги Плюща.
Во второй половине 00-х немного притормозился свал, но после начала кризиса 2008 года он возобновился. Это уже в основном квалифицированные синие воротнички повалили.
После воцарения дваждынесудимого начался прессинг на бизнес и как результат, многие предприниматели предпочли свалить.
Посде 2014 начался грандиозный свал вся и всех.
Потом немного первый щок прошел и некоторые успокоились не сделав последний щаг.
Думаю, сейчас многие его таки сделают.
Это не самые плохие люди.
Зачастую валят именно такие кто не пропадет, кто верит в свои силы.
Понятно, что если человеку смысл жизни - пить пиво перед телеком, то оно ему нахневыпало. И ему оно не надо и он такой нигде и никому не нужет.
На самом деле, Украина была-бы совершенно другой страной, если-бы не потеряла такой "золотой" кусок населения.
И медицина была-бы другой и образование и наука и много еще чего.
Но..."история не имеет сослагательного наклонения" (с)
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