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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 тра, 2022 18:23
cherchiltank написав:
І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)
прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?
Это пять!
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antey1969
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:14
antey1969 написав: cherchiltank написав:
І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)
прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?
Это пять!
Та уже 30 років всі думають? Що тут думать - хочеш - їдь, не хочеш не їдь, я взагалі не розумію що заважає весь час, еміграція завжи є але вона не для всіх - чому цілими селами та депресивними містечками не виізжають? Тримає хтось?
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:32
cherchiltank написав:
Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 26 тра, 2022 19:49
Gastarbaiter написав: cherchiltank написав:
Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
Просто в 5 разів дорожче
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Faceless
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