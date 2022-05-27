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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 18:23

  cherchiltank написав:І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)

прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?
Это пять! :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:14

  antey1969 написав:
  cherchiltank написав:І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)

прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?
Это пять! :D

Та уже 30 років всі думають? Що тут думать - хочеш - їдь, не хочеш не їдь, я взагалі не розумію що заважає весь час, еміграція завжи є але вона не для всіх - чому цілими селами та депресивними містечками не виізжають? Тримає хтось?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:32

  cherchiltank написав:Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 19:49

Re: Еміграція, заробітчанство

Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
Просто в 5 разів дорожче
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 23:30

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  cherchiltank написав:Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
Просто в 5 разів дорожче


Ну да!
А лАНУС ничем не хуже BMW-AUDI-Mersedes-VW/
Просто в туеву кучу раз дешевле.
:mrgreen:
Зачем такие манипуляции?
Я ведь не считаю Вас идиотом.
Вы прекрасно понимаете в чем разница между Украинской и Немецкой экономиками.
У нас сырьевая, в Германии высокотехнологичная.
Пример с цирюльником - вообще ни о чем не говорит. Это Виталиану может зайти, но не Вам.
Мы из Германии завозили специальные ножи с односторонней заточкой. Острей скальпеля. Стоит почти 30 евро. Просто пластинка и ручка.
Немцы сами попросили нас найти возможность эти ножи производить в Украине.
Вроде-ж все просто. Фига. Такую заточку ни один завод не смог сделать. Даже близко. А без этого, этот нож не имеет смысла. И это простой нож! Есть намного более сложные инструменты, приборы и тд. Что ни возьми - Украина не в состоянии такое производить. Как минимум нужно сверхточное и технологичное оборудования, которое Украина не производит, а Германия таки производит. И чтобы такое оборудование производить, надо другое оборудование. И вот такая технологическая...я-бы даже сказал ВЫСОКОтехнологическая цепочка.
Поэтому весь мир готов покупать продукцию немецкого качества за "в пять раз дороже", а не "то-же самое украинское, но в 5 раз дешевле".
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 тра, 2022 23:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Хотел купить стальную блинную сковородку. Не чугунную, не алюминиевую. А нету... Только импортная (про гвозди и саморезы промолчу...).
wadimk
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