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cherchiltank написав:І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)
прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать? Это пять!
cherchiltank написав:І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)
прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать? Это пять!
Та уже 30 років всі думають? Що тут думать - хочеш - їдь, не хочеш не їдь, я взагалі не розумію що заважає весь час, еміграція завжи є але вона не для всіх - чому цілими селами та депресивними містечками не виізжають? Тримає хтось?
cherchiltank написав:Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
cherchiltank написав:Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
cherchiltank написав:Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
Просто в 5 разів дорожче
Ну да! А лАНУС ничем не хуже BMW-AUDI-Mersedes-VW/ Просто в туеву кучу раз дешевле.
Зачем такие манипуляции? Я ведь не считаю Вас идиотом. Вы прекрасно понимаете в чем разница между Украинской и Немецкой экономиками. У нас сырьевая, в Германии высокотехнологичная. Пример с цирюльником - вообще ни о чем не говорит. Это Виталиану может зайти, но не Вам. Мы из Германии завозили специальные ножи с односторонней заточкой. Острей скальпеля. Стоит почти 30 евро. Просто пластинка и ручка. Немцы сами попросили нас найти возможность эти ножи производить в Украине. Вроде-ж все просто. Фига. Такую заточку ни один завод не смог сделать. Даже близко. А без этого, этот нож не имеет смысла. И это простой нож! Есть намного более сложные инструменты, приборы и тд. Что ни возьми - Украина не в состоянии такое производить. Как минимум нужно сверхточное и технологичное оборудования, которое Украина не производит, а Германия таки производит. И чтобы такое оборудование производить, надо другое оборудование. И вот такая технологическая...я-бы даже сказал ВЫСОКОтехнологическая цепочка. Поэтому весь мир готов покупать продукцию немецкого качества за "в пять раз дороже", а не "то-же самое украинское, но в 5 раз дешевле".
Gastarbaiter написав:[quote="5438308:cherchiltank"] Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще.
Просто в 5 разів дорожче
Ну да! А лАНУС ничем не хуже BMW-AUDI-Mersedes-VW/ Просто в туеву кучу раз дешевле.
Зачем такие манипуляции? Я ведь не считаю Вас идиотом. Вы прекрасно понимаете в чем разница между Украинской и Немецкой экономиками. У нас сырьевая, в Германии высокотехнологичная. Пример с цирюльником - вообще ни о чем не говорит. Это Виталиану может зайти, но не Вам. Мы из Германии завозили специальные ножи с односторонней заточкой. Острей скальпеля. Стоит почти 30 евро. Просто пластинка и ручка. Немцы сами попросили нас найти возможность эти ножи производить в Украине. Вроде-ж все просто. Фига. Такую заточку ни один завод не смог сделать. Даже близко. А без этого, этот нож не имеет смысла. И это простой нож! Есть намного более сложные инструменты, приборы и тд. Что ни возьми - Украина не в состоянии такое производить. Как минимум нужно сверхточное и технологичное оборудования, которое Украина не производит, а Германия таки производит. И чтобы такое оборудование производить, надо другое оборудование. И вот такая технологическая...я-бы даже сказал ВЫСОКОтехнологическая цепочка. Поэтому весь мир готов покупать продукцию немецкого качества за "в пять раз дороже", а не "то-же самое украинское, но в 5 раз дешевле".[/quote]
Ясно. Не зрозуміли. Я не відкидаю те, що в більш розвинених економіках вища продуктивність праці, працівником створюється більша додана вартість. Більшою вона може бути: - за рахунок автоматизації, роботизації, як наслідок - фізично більшого виробництва товарів на кожного робітника - за рахунок унікальних якостей, технологій, як наслідок - виробництва об'єктивно більш дорогих товарів, послуг на кожного робітника - просто більш високої вартості товарів і послуг при тому самому об' ємі на працівника (зазвичай це все про послуги). Більш висока вартість(уіни нч послуги) є наслідком того, що перші два пункти забезпечують вищі доходи і вищу купівельну спроможність. Кассир в супермаркеті в умовні Німеччині не обслуговує вп' ятеро більше людей, ніж в Україні, водій автобуса не перевозить в рази більше чи не робить більше маршрутів, а цирульник не стриже в рази більше. І робота всіх трьох сама по собі ніяк не відрізняється в Україні та умовній Німеччині. Просто їх послуга коштує в рази дорожче, бо купівельна спроможність покупців вища. От саме про це, про третій варіант, я і писав
И к ВВП, с чего начался разговор о цирюльнике, это не корректно притягивать в качестве аргумента, а вот к теме ветки это имеет прямое отношение. Не так-ли?
Ну по суті це було пояснення, чого при вп'ятеро більшому ВВП вони не мають "впахівать" вп'ятеро більше. Тому лякалки, що умовному Васі-емігранту, виконуючи ту саму роботу, доведеться пряцювати 40 годин на добу, чи в 5 разів швидше, не мають підстав