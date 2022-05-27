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#<1 ... 12131415> Додано: Чет 26 тра, 2022 18:23 cherchiltank написав: І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому) І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)

прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?

Это пять! прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?Это пять! antey1969 1

Повідомлень: 11194 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 3326 раз. Профіль 2 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 тра, 2022 19:14 antey1969 написав: cherchiltank написав: І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому) І що тепер? Всім лягти і вмерти? Чи бігати і волати все пропало? Хтось поїде, хтось залишиться, зрозуміло що ми не станемо новим сінгапуром але і Конго теж не станемо - будемо потихеньку кривлятися до рівня Румунії - теж непогано, головне перемога у війні, а розмірковувати про вплив еміграції будемо потім, якщо буде кому)

прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?

Это пять! прийти на ветку по эмиграции, лишь чтобы сказать о том, что нехрен сейчас о таком думать?Это пять!

Та уже 30 років всі думають? Що тут думать - хочеш - їдь, не хочеш не їдь, я взагалі не розумію що заважає весь час, еміграція завжи є але вона не для всіх - чому цілими селами та депресивними містечками не виізжають? Тримає хтось? Та уже 30 років всі думають? Що тут думать - хочеш - їдь, не хочеш не їдь, я взагалі не розумію що заважає весь час, еміграція завжи є але вона не для всіх - чому цілими селами та депресивними містечками не виізжають? Тримає хтось? cherchiltank

Повідомлень: 84 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 тра, 2022 19:32 cherchiltank написав: Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. Gastarbaiter Повідомлень: 2128 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 тра, 2022 19:49 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. Просто в 5 разів дорожче Просто в 5 разів дорожче Faceless

Модератор Повідомлень: 31504 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 тра, 2022 23:30 Faceless написав: Gastarbaiter написав: cherchiltank написав: Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. Просто в 5 разів дорожче Просто в 5 разів дорожче



Ну да!

А лАНУС ничем не хуже BMW-AUDI-Mersedes-VW/

Просто в туеву кучу раз дешевле.



Зачем такие манипуляции?

Я ведь не считаю Вас идиотом.

Вы прекрасно понимаете в чем разница между Украинской и Немецкой экономиками.

У нас сырьевая, в Германии высокотехнологичная.

Пример с цирюльником - вообще ни о чем не говорит. Это Виталиану может зайти, но не Вам.

Мы из Германии завозили специальные ножи с односторонней заточкой. Острей скальпеля. Стоит почти 30 евро. Просто пластинка и ручка.

Немцы сами попросили нас найти возможность эти ножи производить в Украине.

Вроде-ж все просто. Фига. Такую заточку ни один завод не смог сделать. Даже близко. А без этого, этот нож не имеет смысла. И это простой нож! Есть намного более сложные инструменты, приборы и тд. Что ни возьми - Украина не в состоянии такое производить. Как минимум нужно сверхточное и технологичное оборудования, которое Украина не производит, а Германия таки производит. И чтобы такое оборудование производить, надо другое оборудование. И вот такая технологическая...я-бы даже сказал ВЫСОКОтехнологическая цепочка.

Поэтому весь мир готов покупать продукцию немецкого качества за "в пять раз дороже", а не "то-же самое украинское, но в 5 раз дешевле". Ну да!А лАНУС ничем не хуже BMW-AUDI-Mersedes-VW/Просто в туеву кучу раз дешевле.Зачем такие манипуляции?Я ведь не считаю Вас идиотом.Вы прекрасно понимаете в чем разница между Украинской и Немецкой экономиками.У нас сырьевая, в Германии высокотехнологичная.Пример с цирюльником - вообще ни о чем не говорит. Это Виталиану может зайти, но не Вам.Мы из Германии завозили специальные ножи с односторонней заточкой. Острей скальпеля. Стоит почти 30 евро. Просто пластинка и ручка.Немцы сами попросили нас найти возможность эти ножи производить в Украине.Вроде-ж все просто. Фига. Такую заточку ни один завод не смог сделать. Даже близко. А без этого, этот нож не имеет смысла. И это простой нож! Есть намного более сложные инструменты, приборы и тд. Что ни возьми - Украина не в состоянии такое производить. Как минимум нужно сверхточное и технологичное оборудования, которое Украина не производит, а Германия таки производит. И чтобы такое оборудование производить, надо другое оборудование. И вот такая технологическая...я-бы даже сказал ВЫСОКОтехнологическая цепочка.Поэтому весь мир готов покупать продукцию немецкого качества за "в пять раз дороже", а не "то-же самое украинское, но в 5 раз дешевле". rjkz

Повідомлень: 13117 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6870 раз. Подякували: 3893 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 26 тра, 2022 23:54 Re: Еміграція, заробітчанство Хотел купить стальную блинную сковородку. Не чугунную, не алюминиевую. А нету... Только импортная (про гвозди и саморезы промолчу...). wadimk

Повідомлень: 97 З нами з: 27.01.16 Подякував: 16 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 01:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: [quote="5438308:cherchiltank"]

Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. ВВП - то взагали не про інтенсивність чи продуктивність праці на конкретній посаді. Це лише показник розвинутості економіки та її структури. Якщо український перукар стриже за 4 евро, а німецький - за 20, це не означає, що німецький робить це в 5 раз швидше або краще. Просто в 5 разів дорожче Просто в 5 разів дорожче



Ну да!

А лАНУС ничем не хуже BMW-AUDI-Mersedes-VW/

Просто в туеву кучу раз дешевле.



Зачем такие манипуляции?

Я ведь не считаю Вас идиотом.

Вы прекрасно понимаете в чем разница между Украинской и Немецкой экономиками.

У нас сырьевая, в Германии высокотехнологичная.

Пример с цирюльником - вообще ни о чем не говорит. Это Виталиану может зайти, но не Вам.

Мы из Германии завозили специальные ножи с односторонней заточкой. Острей скальпеля. Стоит почти 30 евро. Просто пластинка и ручка.

Немцы сами попросили нас найти возможность эти ножи производить в Украине.

Вроде-ж все просто. Фига. Такую заточку ни один завод не смог сделать. Даже близко. А без этого, этот нож не имеет смысла. И это простой нож! Есть намного более сложные инструменты, приборы и тд. Что ни возьми - Украина не в состоянии такое производить. Как минимум нужно сверхточное и технологичное оборудования, которое Украина не производит, а Германия таки производит. И чтобы такое оборудование производить, надо другое оборудование. И вот такая технологическая...я-бы даже сказал ВЫСОКОтехнологическая цепочка.

Поэтому весь мир готов покупать продукцию немецкого качества за "в пять раз дороже", а не "то-же самое украинское, но в 5 раз дешевле".[/quote]



Ясно. Не зрозуміли.

Я не відкидаю те, що в більш розвинених економіках вища продуктивність праці, працівником створюється більша додана вартість.

Більшою вона може бути:

- за рахунок автоматизації, роботизації, як наслідок - фізично більшого виробництва товарів на кожного робітника

- за рахунок унікальних якостей, технологій, як наслідок - виробництва об'єктивно більш дорогих товарів, послуг на кожного робітника

- просто більш високої вартості товарів і послуг при тому самому об' ємі на працівника (зазвичай це все про послуги). Більш висока вартість(уіни нч послуги) є наслідком того, що перші два пункти забезпечують вищі доходи і вищу купівельну спроможність. Кассир в супермаркеті в умовні Німеччині не обслуговує вп' ятеро більше людей, ніж в Україні, водій автобуса не перевозить в рази більше чи не робить більше маршрутів, а цирульник не стриже в рази більше. І робота всіх трьох сама по собі ніяк не відрізняється в Україні та умовній Німеччині. Просто їх послуга коштує в рази дорожче, бо купівельна спроможність покупців вища.

От саме про це, про третій варіант, я і писав Ну да!А лАНУС ничем не хуже BMW-AUDI-Mersedes-VW/Просто в туеву кучу раз дешевле.Зачем такие манипуляции?Я ведь не считаю Вас идиотом.Вы прекрасно понимаете в чем разница между Украинской и Немецкой экономиками.У нас сырьевая, в Германии высокотехнологичная.Пример с цирюльником - вообще ни о чем не говорит. Это Виталиану может зайти, но не Вам.Мы из Германии завозили специальные ножи с односторонней заточкой. Острей скальпеля. Стоит почти 30 евро. Просто пластинка и ручка.Немцы сами попросили нас найти возможность эти ножи производить в Украине.Вроде-ж все просто. Фига. Такую заточку ни один завод не смог сделать. Даже близко. А без этого, этот нож не имеет смысла. И это простой нож! Есть намного более сложные инструменты, приборы и тд. Что ни возьми - Украина не в состоянии такое производить. Как минимум нужно сверхточное и технологичное оборудования, которое Украина не производит, а Германия таки производит. И чтобы такое оборудование производить, надо другое оборудование. И вот такая технологическая...я-бы даже сказал ВЫСОКОтехнологическая цепочка.Поэтому весь мир готов покупать продукцию немецкого качества за "в пять раз дороже", а не "то-же самое украинское, но в 5 раз дешевле".[/quote]Ясно. Не зрозуміли.Я не відкидаю те, що в більш розвинених економіках вища продуктивність праці, працівником створюється більша додана вартість.Більшою вона може бути:- за рахунок автоматизації, роботизації, як наслідок - фізично більшого виробництва товарів на кожного робітника- за рахунок унікальних якостей, технологій, як наслідок - виробництва об'єктивно більш дорогих товарів, послуг на кожного робітника- просто більш високої вартості товарів і послуг при тому самому об' ємі на працівника (зазвичай це все про послуги). Більш висока вартість(уіни нч послуги) є наслідком того, що перші два пункти забезпечують вищі доходи і вищу купівельну спроможність. Кассир в супермаркеті в умовні Німеччині не обслуговує вп' ятеро більше людей, ніж в Україні, водій автобуса не перевозить в рази більше чи не робить більше маршрутів, а цирульник не стриже в рази більше. І робота всіх трьох сама по собі ніяк не відрізняється в Україні та умовній Німеччині. Просто їх послуга коштує в рази дорожче, бо купівельна спроможність покупців вища.От саме про це, про третій варіант, я і писав Faceless

Модератор Повідомлень: 31504 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 02:36 Faceless



И к ВВП, с чего начался разговор о цирюльнике, это не корректно притягивать в качестве аргумента, а вот к теме ветки это имеет прямое отношение.

Не так-ли? rjkz

Повідомлень: 13117 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6870 раз. Подякували: 3893 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless



И к ВВП, с чего начался разговор о цирюльнике, это не корректно притягивать в качестве аргумента, а вот к теме ветки это имеет прямое отношение.

Не так-ли? Ну по суті це було пояснення, чого при вп'ятеро більшому ВВП вони не мають "впахівать" вп'ятеро більше. Тому лякалки, що умовному Васі-емігранту, виконуючи ту саму роботу, доведеться пряцювати 40 годин на добу, чи в 5 разів швидше, не мають підстав Ну по суті це було пояснення, чого при вп'ятеро більшому ВВП вони не мають "впахівать" вп'ятеро більше. Тому лякалки, що умовному Васі-емігранту, виконуючи ту саму роботу, доведеться пряцювати 40 годин на добу, чи в 5 разів швидше, не мають підстав Faceless

Модератор Повідомлень: 31504 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 10:52 Re: Еміграція, заробітчанство

Подписывайте петицию о свободном выезде - https://petition.president.gov.ua/petition/140908 Классная тема. Только не выпускают же.Подписывайте петицию о свободном выезде - katso

Повідомлень: 602 З нами з: 16.05.12 Подякував: 102 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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