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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:03
Так ровно на такую же петицию он режим клоуна включил: что-то вида "это вы не у меня, а у старушек (каких-то безымянных) спрашивайте"...
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_hunter
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:35
Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.
Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса
1) Украина входит в НАТО - остаюсь.
2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.
3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
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fox767676
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:45
fox767676 написав:
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3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
Так эта: железный занавес-то никуда не денется...
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_hunter
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:51
_hunter
ну вот будет СССР Z.0, будет НАТО грозить. И сейчас рашкованы гораздо более безумные, чем советские в холодную войну, могут и реально пойти войной на Европу. И смысл защищать Европу, если они сейчас артиллерию жмут, когда можно еще рашку остановить не самой большой кровью.
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fox767676
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:18
fox767676 написав:_hunter
ну вот будет СССР Z.0, будет НАТО грозить. И сейчас рашкованы гораздо более безумные, чем советские в холодную войну, могут и реально пойти войной на Европу. И смысл защищать Европу, если они сейчас артиллерию жмут, когда можно еще рашку остановить не самой большой кровью.
Я к тому, что "Только не выпускают же." в случае 3-го кейса никуда не денется. Поэтому план
fox767676 написав:
с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
-- под очень сильным вопросом...
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_hunter
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:24
Класна тема для сцикунів і підарасів, хоч подивимося скільки їх
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cherchiltank
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:26
_hunter
А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
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fox767676
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