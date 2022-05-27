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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:03
Так ровно на такую же петицию он режим клоуна включил: что-то вида "это вы не у меня, а у старушек (каких-то безымянных) спрашивайте"...
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_hunter
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:35
Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.
Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса
1) Украина входит в НАТО - остаюсь.
2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.
3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
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fox767676
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:45
fox767676 написав:
\\\
3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
Так эта: железный занавес-то никуда не денется...
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:51
_hunter
ну вот будет СССР Z.0, будет НАТО грозить. И сейчас рашкованы гораздо более безумные, чем советские в холодную войну, могут и реально пойти войной на Европу. И смысл защищать Европу, если они сейчас артиллерию жмут, когда можно еще рашку остановить не самой большой кровью.
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fox767676
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:18
fox767676 написав:_hunter
ну вот будет СССР Z.0, будет НАТО грозить. И сейчас рашкованы гораздо более безумные, чем советские в холодную войну, могут и реально пойти войной на Европу. И смысл защищать Европу, если они сейчас артиллерию жмут, когда можно еще рашку остановить не самой большой кровью.
Я к тому, что "Только не выпускают же." в случае 3-го кейса никуда не денется. Поэтому план
fox767676 написав:
с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
-- под очень сильным вопросом...
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:26
_hunter
А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
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fox767676
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:14
fox767676 написав:
Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.
Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса
1) Украина входит в НАТО - остаюсь.
2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.
3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
Найбільш дивує останнє
Чого Аргентина?
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Faceless
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:37
Faceless написав: fox767676 написав:
Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.
Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса
1) Украина входит в НАТО - остаюсь.
2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.
3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
Найбільш дивує останнє
Чого Аргентина?
Достатньо уявити гіпотетичний типовий кейс, який прагне рф і якому поки що дуже слабкий опір зі Заходу. Україна поглинена рф, срср-Z.0, а ви мігрант-біженець без нерухомості, статків та громадянства в країні яка в середньому дала УКраїні допомогу в 5 тис шоломів, та 5 гаубиць. Ну може ще тисячу гранатометів продала. В вас буде велика мотивація ділити всі складнощі протистояння з срср-z включно з війсьвою службою ? В мене ні. Сподіваюсь що Захід роздуплиться з військовою допомогою, і дл такого не дійде, але у випадку поразки це буде на 90% на совісті заходу. Які країни більш-менш рролзвинені, але далеко від цього цівілізаційного простояння ? Аргентина, Уругвай, Австралія, Зеландя.
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fox767676
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:37
Faceless написав: fox767676 написав:
Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.
Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса
1) Украина входит в НАТО - остаюсь.
2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.
3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например
Аргентина.
Найбільш дивує останнє
Чого Аргентина?
Да, уж, если "подальше от Европы", то это Австралия. Даже Н.Зеландия.
Откровенно, говоря, неприятно было-бы вступать в союз с такими проститутами как Германия, Франция и Венгрия.
Если/когда Украина победит ращу, вступать в НАТО? То есть, это импотентное создание водило за нос столько лет Украину и когда настал момент, они нам поставили 50 тонн солярки? Зато Швецию и Финляндию аж бегом? И потом Украина подпишется защищать страны НАТО?
Весьма сомнительная перспектива.
Назрело время создания союза альтернативного НАТО.
Например, США-ЮК-Польша-Канада-Украина-Прибалтика.
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rjkz
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:49
rjkz написав:
Австралия. Даже Н.Зеландия
Лоочень далеко, дорого и озоновые дыры (для кого-то важно)
Южная Америка тоже далеко, но все-таки не на таком отшибе.
Канада - холодно,дорого ну и слегка разочаровывает в последние месяцы.
Если/когда Украина победит ращу, вступать в НАТО?
Победа - маркер того что евросолидарность (не партия) худо-бедно работает
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fox767676
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