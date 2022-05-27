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#<1 ... 12131415 Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:03 katso написав: Классная тема. Только не выпускают же.

Подписывайте петицию о свободном выезде - https://petition.president.gov.ua/petition/140908 Классная тема. Только не выпускают же.Подписывайте петицию о свободном выезде -

Так ровно на такую же петицию он режим клоуна включил: что-то вида "это вы не у меня, а у старушек (каких-то безымянных) спрашивайте"... Так ровно на такую же петицию он режим клоуна включил: что-то вида "это вы не у меня, а у старушек (каких-то безымянных) спрашивайте"... _hunter Повідомлень: 6919 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:35 katso написав: Классная тема. Только не выпускают же.

Подписывайте петицию о свободном выезде - https://petition.president.gov.ua/petition/140908 Классная тема. Только не выпускают же.Подписывайте петицию о свободном выезде -



Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.

Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса

1) Украина входит в НАТО - остаюсь.

2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.

3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например

Аргентина. Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса1) Украина входит в НАТО - остаюсь.2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, напримерАргентина. fox767676 Повідомлень: 237 З нами з: 13.06.20 Подякував: 116 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:45 fox767676 написав: katso написав: Классная тема. Только не выпускают же.

Подписывайте петицию о свободном выезде - https://petition.president.gov.ua/petition/140908 Классная тема. Только не выпускают же.Подписывайте петицию о свободном выезде -

\\\

3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например

Аргентина. \\\3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, напримерАргентина.

Так эта: железный занавес-то никуда не денется... Так эта: железный занавес-то никуда не денется... _hunter Повідомлень: 6919 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 11:51 _hunter

ну вот будет СССР Z.0, будет НАТО грозить. И сейчас рашкованы гораздо более безумные, чем советские в холодную войну, могут и реально пойти войной на Европу. И смысл защищать Европу, если они сейчас артиллерию жмут, когда можно еще рашку остановить не самой большой кровью. fox767676 Повідомлень: 237 З нами з: 13.06.20 Подякував: 116 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:18 fox767676 написав: _hunter

ну вот будет СССР Z.0, будет НАТО грозить. И сейчас рашкованы гораздо более безумные, чем советские в холодную войну, могут и реально пойти войной на Европу. И смысл защищать Европу, если они сейчас артиллерию жмут, когда можно еще рашку остановить не самой большой кровью. ну вот будет СССР Z.0, будет НАТО грозить. И сейчас рашкованы гораздо более безумные, чем советские в холодную войну, могут и реально пойти войной на Европу. И смысл защищать Европу, если они сейчас артиллерию жмут, когда можно еще рашку остановить не самой большой кровью.

Я к тому, что "Только не выпускают же." в случае 3-го кейса никуда не денется. Поэтому план

fox767676 написав: с концами и подальше от импотентной Европы, например

Аргентина. с концами и подальше от импотентной Европы, напримерАргентина.

-- под очень сильным вопросом... Я к тому, что "Только не выпускают же." в случае 3-го кейса никуда не денется. Поэтому план-- под очень сильным вопросом... _hunter Повідомлень: 6919 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 474 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 12:26 _hunter



А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу. fox767676 Повідомлень: 237 З нами з: 13.06.20 Подякував: 116 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:14 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: katso написав: Классная тема. Только не выпускают же.

Подписывайте петицию о свободном выезде - https://petition.president.gov.ua/petition/140908 Классная тема. Только не выпускают же.Подписывайте петицию о свободном выезде -



Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.

Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса

1) Украина входит в НАТО - остаюсь.

2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.

3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например

Аргентина. Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса1) Украина входит в НАТО - остаюсь.2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, напримерАргентина. Найбільш дивує останнє

Чого Аргентина? Найбільш дивує останнєЧого Аргентина? Faceless

Модератор Повідомлень: 31507 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7519 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:37 Faceless написав: fox767676 написав: katso написав: Классная тема. Только не выпускают же.

Подписывайте петицию о свободном выезде - https://petition.president.gov.ua/petition/140908 Классная тема. Только не выпускают же.Подписывайте петицию о свободном выезде -



Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.

Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса

1) Украина входит в НАТО - остаюсь.

2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.

3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например

Аргентина. Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса1) Украина входит в НАТО - остаюсь.2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, напримерАргентина. Найбільш дивує останнє

Чого Аргентина? Найбільш дивує останнєЧого Аргентина?



Достатньо уявити гіпотетичний типовий кейс, який прагне рф і якому поки що дуже слабкий опір зі Заходу. Україна поглинена рф, срср-Z.0, а ви мігрант-біженець без нерухомості, статків та громадянства в країні яка в середньому дала УКраїні допомогу в 5 тис шоломів, та 5 гаубиць. Ну може ще тисячу гранатометів продала. В вас буде велика мотивація ділити всі складнощі протистояння з срср-z включно з війсьвою службою ? В мене ні. Сподіваюсь що Захід роздуплиться з військовою допомогою, і дл такого не дійде, але у випадку поразки це буде на 90% на совісті заходу. Які країни більш-менш рролзвинені, але далеко від цього цівілізаційного простояння ? Аргентина, Уругвай, Австралія, Зеландя. Достатньо уявити гіпотетичний типовий кейс, який прагне рф і якому поки що дуже слабкий опір зі Заходу. Україна поглинена рф, срср-Z.0, а ви мігрант-біженець без нерухомості, статків та громадянства в країні яка в середньому дала УКраїні допомогу в 5 тис шоломів, та 5 гаубиць. Ну може ще тисячу гранатометів продала. В вас буде велика мотивація ділити всі складнощі протистояння з срср-z включно з війсьвою службою ? В мене ні. Сподіваюсь що Захід роздуплиться з військовою допомогою, і дл такого не дійде, але у випадку поразки це буде на 90% на совісті заходу. Які країни більш-менш рролзвинені, але далеко від цього цівілізаційного простояння ? Аргентина, Уругвай, Австралія, Зеландя. fox767676 Повідомлень: 237 З нами з: 13.06.20 Подякував: 116 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:37 Faceless написав: fox767676 написав: katso написав: Классная тема. Только не выпускают же.

Подписывайте петицию о свободном выезде - https://petition.president.gov.ua/petition/140908 Классная тема. Только не выпускают же.Подписывайте петицию о свободном выезде -



Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.

Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса

1) Украина входит в НАТО - остаюсь.

2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.

3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, например

Аргентина. Ну детский сад же. Сродни той петиции "закрыть небо". Можно еще петицию за мир, за европейские пенсии. Каждый сам в ответе за свою безопасность и благосостояние, такие времена.Никогда всерьез(после ознакомлениями с прайсам риел истейт в нравящихся локациях) не хотел уезжать из Украины, но теперь приходится рассматривать такую возможность. По итогам войны 3 кейса1) Украина входит в НАТО - остаюсь.2) Украина хорошо отбивается, с возвратом територий, но остается вне блоков - запасной аэродром в Румынии\Словакии.3) Украина не отбивается - с концами и подальше от импотентной Европы, напримерАргентина. Найбільш дивує останнє

Чого Аргентина? Найбільш дивує останнєЧого Аргентина?



Да, уж, если "подальше от Европы", то это Австралия. Даже Н.Зеландия.

Откровенно, говоря, неприятно было-бы вступать в союз с такими проститутами как Германия, Франция и Венгрия.

Если/когда Украина победит ращу, вступать в НАТО? То есть, это импотентное создание водило за нос столько лет Украину и когда настал момент, они нам поставили 50 тонн солярки? Зато Швецию и Финляндию аж бегом? И потом Украина подпишется защищать страны НАТО?

Весьма сомнительная перспектива.

Назрело время создания союза альтернативного НАТО.

Например, США-ЮК-Польша-Канада-Украина-Прибалтика. Да, уж, если "подальше от Европы", то это Австралия. Даже Н.Зеландия.Откровенно, говоря, неприятно было-бы вступать в союз с такими проститутами как Германия, Франция и Венгрия.Если/когда Украина победит ращу, вступать в НАТО? То есть, это импотентное создание водило за нос столько лет Украину и когда настал момент, они нам поставили 50 тонн солярки? Зато Швецию и Финляндию аж бегом? И потом Украина подпишется защищать страны НАТО?Весьма сомнительная перспектива.Назрело время создания союза альтернативного НАТО.Например, США-ЮК-Польша-Канада-Украина-Прибалтика. rjkz

Повідомлень: 13118 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6870 раз. Подякували: 3893 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:49 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Австралия. Даже Н.Зеландия Австралия. Даже Н.Зеландия



Лоочень далеко, дорого и озоновые дыры (для кого-то важно)

Южная Америка тоже далеко, но все-таки не на таком отшибе.

Канада - холодно,дорого ну и слегка разочаровывает в последние месяцы.



Если/когда Украина победит ращу, вступать в НАТО?





Победа - маркер того что евросолидарность (не партия) худо-бедно работает Лоочень далеко, дорого и озоновые дыры (для кого-то важно)Южная Америка тоже далеко, но все-таки не на таком отшибе.Канада - холодно,дорого ну и слегка разочаровывает в последние месяцы.Победа - маркер того что евросолидарность (не партия) худо-бедно работает fox767676 Повідомлень: 237 З нами з: 13.06.20 Подякував: 116 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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