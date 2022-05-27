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#<1 ... 13141516 Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:30 fox767676 написав: _hunter



А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу. А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.

ХЗ, что там думает Запад.

У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".

Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.

И держат паузу.

Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.

Реал политик.

А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки. ХЗ, что там думает Запад.У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.И держат паузу.Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.Реал политик.А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки. antey1969 1

Повідомлень: 11195 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1508 раз. Подякували: 3326 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:01 antey1969



пока хочется верить что это чисто бюрократические проволочки и евроскурпулезность. Если бы вовремя дали оружие, то мы к уборке урожая отбили бы юг и почистили море. Пока получается что россия будет "кормить мир" нашим зерном, в принципе большой проблемы для "голодающей африки" не будет.

Может и поставки оружия цедят, чтобы русским не мешать с уборкой в Херсонщине и Запорожье. fox767676 Повідомлень: 239 З нами з: 13.06.20 Подякував: 116 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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