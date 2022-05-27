fox767676 написав:_hunter
А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
ХЗ, что там думает Запад.
У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".
Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.
И держат паузу.
Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.
Реал политик.
А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.