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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:30

  fox767676 написав:_hunter

А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.

ХЗ, что там думает Запад.
У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".
Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.
И держат паузу.
Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.
Реал политик.
А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:01

antey1969

пока хочется верить что это чисто бюрократические проволочки и евроскурпулезность. Если бы вовремя дали оружие, то мы к уборке урожая отбили бы юг и почистили море. Пока получается что россия будет "кормить мир" нашим зерном, в принципе большой проблемы для "голодающей африки" не будет.
Может и поставки оружия цедят, чтобы русским не мешать с уборкой в Херсонщине и Запорожье.
fox767676
 
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