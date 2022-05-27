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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:30
fox767676 написав:_hunter
А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
ХЗ, что там думает Запад.
У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".
Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.
И держат паузу.
Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.
Реал политик.
А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
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antey1969
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Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:01
antey1969
пока хочется верить что это чисто бюрократические проволочки и евроскурпулезность. Если бы вовремя дали оружие, то мы к уборке урожая отбили бы юг и почистили море. Пока получается что россия будет "кормить мир" нашим зерном, в принципе большой проблемы для "голодающей африки" не будет.
Может и поставки оружия цедят, чтобы русским не мешать с уборкой в Херсонщине и Запорожье.
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fox767676
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Додано: Суб 28 тра, 2022 01:38
antey1969 написав: fox767676 написав:_hunter
А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
ХЗ, что там думает Запад.
У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".
Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.
И держат паузу.
Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.
Реал политик.
А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
Как ни печально, но мне тоже так кажется.
Причем это даже был-бы не самый плохой сценарий, хоть как-то учитывающий интересы Украины.
А вот Германии, Франции и уже некоторые силы в США, я уж не говорю про всякие венгрии, кипры явно прыгали-бы от радости, если-бы пуйло прошелся парадом по Крещатику или как минимум "сохранил лицо" .
Пока еще респект США, Канаде, Польше, Прибалтике.
Безоговорочный ЮК и Джонсону персонально.
Приделать-бы Украине подвесной мотор северней Чернигова и уплыть через Атлантику к бениной маме. Пусть-бы сами разбирались за счет чего "сохранять морду лица" - может опять Судеты или "объявить Париж открытым городом" как во время WW2. Посмотрел сколько в Германии ваты - они хотят опять красный флаг над Рейхстагом? Это-ж йопнуться и не встать.
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rjkz
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