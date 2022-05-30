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А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
ХЗ, что там думает Запад. У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад". Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь. И держат паузу. Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает. Реал политик. А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
пока хочется верить что это чисто бюрократические проволочки и евроскурпулезность. Если бы вовремя дали оружие, то мы к уборке урожая отбили бы юг и почистили море. Пока получается что россия будет "кормить мир" нашим зерном, в принципе большой проблемы для "голодающей африки" не будет. Может и поставки оружия цедят, чтобы русским не мешать с уборкой в Херсонщине и Запорожье.
А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
ХЗ, что там думает Запад. У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад". Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь. И держат паузу. Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает. Реал политик. А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
Как ни печально, но мне тоже так кажется. Причем это даже был-бы не самый плохой сценарий, хоть как-то учитывающий интересы Украины. А вот Германии, Франции и уже некоторые силы в США, я уж не говорю про всякие венгрии, кипры явно прыгали-бы от радости, если-бы пуйло прошелся парадом по Крещатику или как минимум "сохранил лицо" . Пока еще респект США, Канаде, Польше, Прибалтике. Безоговорочный ЮК и Джонсону персонально. Приделать-бы Украине подвесной мотор северней Чернигова и уплыть через Атлантику к бениной маме. Пусть-бы сами разбирались за счет чего "сохранять морду лица" - может опять Судеты или "объявить Париж открытым городом" как во время WW2. Посмотрел сколько в Германии ваты - они хотят опять красный флаг над Рейхстагом? Это-ж йопнуться и не встать.
МВД может считать все что угодно. Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет. Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад. Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе. Из Польши вернутся процентов 50 наверно. Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется.