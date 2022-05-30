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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:30

  fox767676 написав:_hunter

А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.

ХЗ, что там думает Запад.
У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".
Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.
И держат паузу.
Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.
Реал политик.
А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:01

antey1969

пока хочется верить что это чисто бюрократические проволочки и евроскурпулезность. Если бы вовремя дали оружие, то мы к уборке урожая отбили бы юг и почистили море. Пока получается что россия будет "кормить мир" нашим зерном, в принципе большой проблемы для "голодающей африки" не будет.
Может и поставки оружия цедят, чтобы русским не мешать с уборкой в Херсонщине и Запорожье.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 тра, 2022 01:38

  antey1969 написав:
  fox767676 написав:_hunter

А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.

ХЗ, что там думает Запад.
У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".
Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.
И держат паузу.
Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.
Реал политик.
А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.


Как ни печально, но мне тоже так кажется.
Причем это даже был-бы не самый плохой сценарий, хоть как-то учитывающий интересы Украины.
А вот Германии, Франции и уже некоторые силы в США, я уж не говорю про всякие венгрии, кипры явно прыгали-бы от радости, если-бы пуйло прошелся парадом по Крещатику или как минимум "сохранил лицо" . :evil:
Пока еще респект США, Канаде, Польше, Прибалтике.
Безоговорочный ЮК и Джонсону персонально.
Приделать-бы Украине подвесной мотор северней Чернигова и уплыть через Атлантику к бениной маме. Пусть-бы сами разбирались за счет чего "сохранять морду лица" - может опять Судеты или "объявить Париж открытым городом" как во время WW2. Посмотрел сколько в Германии ваты - они хотят опять красный флаг над Рейхстагом? Это-ж йопнуться и не встать.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:15

В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.
Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.
Действительно опасаться нечего.
https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 12:24

  UA написав:В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.
Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.
Действительно опасаться нечего.
https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd


ну еще бы, Поляки не дискриминируя прямо в вакансиях пишут "мужчины"
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 30 тра, 2022 13:20

  UA написав:В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.
Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.
Действительно опасаться нечего.
https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd

МВД может считать все что угодно.
Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет.
Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад.
Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе.
Из Польши вернутся процентов 50 наверно. Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется.
antey1969
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