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#<1 ... 14151617> Додано: П'ят 27 тра, 2022 15:30 fox767676 написав: _hunter



А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу. А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.

ХЗ, что там думает Запад.

У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".

Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.

И держат паузу.

Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.

Реал политик.

А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки. ХЗ, что там думает Запад.У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.И держат паузу.Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.Реал политик.А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки. antey1969 1

Повідомлень: 11207 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3331 раз. Профіль 2 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 тра, 2022 16:01 antey1969



пока хочется верить что это чисто бюрократические проволочки и евроскурпулезность. Если бы вовремя дали оружие, то мы к уборке урожая отбили бы юг и почистили море. Пока получается что россия будет "кормить мир" нашим зерном, в принципе большой проблемы для "голодающей африки" не будет.

Может и поставки оружия цедят, чтобы русским не мешать с уборкой в Херсонщине и Запорожье. fox767676 Повідомлень: 240 З нами з: 13.06.20 Подякував: 117 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 тра, 2022 01:38 antey1969 написав: fox767676 написав: _hunter



А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу. А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.

ХЗ, что там думает Запад.

У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".

Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.

И держат паузу.

Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.

Реал политик.

А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки. ХЗ, что там думает Запад.У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад".Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь.И держат паузу.Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает.Реал политик.А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.



Как ни печально, но мне тоже так кажется.

Причем это даже был-бы не самый плохой сценарий, хоть как-то учитывающий интересы Украины.

А вот Германии, Франции и уже некоторые силы в США, я уж не говорю про всякие венгрии, кипры явно прыгали-бы от радости, если-бы пуйло прошелся парадом по Крещатику или как минимум "сохранил лицо" .

Пока еще респект США, Канаде, Польше, Прибалтике.

Безоговорочный ЮК и Джонсону персонально.

Приделать-бы Украине подвесной мотор северней Чернигова и уплыть через Атлантику к бениной маме. Пусть-бы сами разбирались за счет чего "сохранять морду лица" - может опять Судеты или "объявить Париж открытым городом" как во время WW2. Посмотрел сколько в Германии ваты - они хотят опять красный флаг над Рейхстагом? Это-ж йопнуться и не встать. Как ни печально, но мне тоже так кажется.Причем это даже был-бы не самый плохой сценарий, хоть как-то учитывающий интересы Украины.А вот Германии, Франции и уже некоторые силы в США, я уж не говорю про всякие венгрии, кипры явно прыгали-бы от радости, если-бы пуйло прошелся парадом по Крещатику или как минимум "сохранил лицо" .Пока еще респект США, Канаде, Польше, Прибалтике.Безоговорочный ЮК и Джонсону персонально.Приделать-бы Украине подвесной мотор северней Чернигова и уплыть через Атлантику к бениной маме. Пусть-бы сами разбирались за счет чего "сохранять морду лица" - может опять Судеты или "объявить Париж открытым городом" как во время WW2. Посмотрел сколько в Германии ваты - они хотят опять красный флаг над Рейхстагом? Это-ж йопнуться и не встать. rjkz

Повідомлень: 13127 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6876 раз. Подякували: 3903 раз. Профіль 2 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 12:15

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего. UA Повідомлень: 6773 З нами з: 19.07.08 Подякував: 1411 раз. Подякували: 1681 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 12:24 UA написав: В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.



ну еще бы, Поляки не дискриминируя прямо в вакансиях пишут "мужчины" ну еще бы, Поляки не дискриминируя прямо в вакансиях пишут "мужчины" cohan

Повідомлень: 3888 З нами з: 27.09.19 Подякував: 93 раз. Подякували: 322 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 13:20 UA написав: В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.

МВД может считать все что угодно.

Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет.

Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад.

Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе.

Из Польши вернутся процентов 50 наверно. Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется. МВД может считать все что угодно.Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет.Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад.Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе.Из Польши вернутся процентов 50 наверно. Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется. antey1969 1

Повідомлень: 11207 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3331 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 тра, 2022 13:45 antey1969 написав: UA написав: В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.

МВД может считать все что угодно.

Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет.

Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад.

Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе.

Из Польши вернутся процентов 50 наверно. Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется. МВД может считать все что угодно.Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет.Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад.Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе.Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется.

Насправді по теперішнім опитуванням повернеться більше

https://arc.com.pl/wplyw-uchodzcow-z-uk ... ospodarke/

ponad 1/5 badanych planuje zostać w Polsce nawet w sytuacji zakończenia wojny. Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн. Насправді по теперішнім опитуванням повернеться більшеТобто вернеться 2,4 млн з 3 млн. BIGor

Повідомлень: 6137 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 07:05 cherchiltank написав: Gastarbaiter написав: Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор. Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.

Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить

vitaliian написав: я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ВВП создают? я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ВВП создают?

Для чого рабство коли є міжнародний розподіл праці.



Коли заробітна плата в Бангладеш зросла, компанії почали шукати робочу силу деінде, щоб таки зменшити витрати.

Наприклад, в Ефіопії зарплата за таку роботу складає в середньому лише третину суми, що виплачують в Бангладеш. Типовою є платня менше 7 доларів на тиждень. На умовах анонімності працівники фабрики поблизу Аддіс-Абеби розповіли нам, що жити на такі гроші неможливо.

Як зазначив у нещодавньому звіті Комітет з аудиту довкілля Палати громад Великої Британії, для виготовлення однієї бавовняної сорочки та пари джинсів треба до 20 000 літрів води. Там дійшли висновку, що "ми мимоволі одягаємо запаси прісної води центральної Азії". https://www.bbc.com/ukrainian/features-49264839 Британці купують більше одягу, ніж їхні сусіди, і вп'ятеро більше предметів гардеробу, ніж у 1980-х.Коли заробітна плата в Бангладеш зросла, компанії почали шукати робочу силу деінде, щоб таки зменшити витрати.Наприклад, в Ефіопії зарплата за таку роботу складає в середньому лише третину суми, що виплачують в Бангладеш.ь. На умовах анонімності працівники фабрики поблизу Аддіс-Абеби розповіли нам, що жити на такі гроші неможливо.Як зазначив у нещодавньому звіті Комітет з аудиту довкілля Палати громад Великої Британії, для виготовлення однієї бавовняної сорочки та пари джинсів треба до 20 000 літрів води. Там дійшли висновку, що "ми мимоволі одягаємо запаси прісної води центральної Азії".

В ФРН пробуксовували автогіганти, до яких не вистачало кабелів з України. Заробітна плата українських робітників на виробництві кабелю менше 300 євро і в рази нижча за аналогічну працю навіть в Румунії. Для чого рабство коли є міжнародний розподіл праці.В ФРН пробуксовували автогіганти, до яких не вистачало кабелів з України. Заробітна плата українських робітників на виробництві кабелю менше 300 євро і в рази нижча за аналогічну працю навіть в Румунії. Ой+

Повідомлень: 5103 З нами з: 19.04.12 Подякував: 83 раз. Подякували: 818 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 07:49 BIGor написав: Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн. Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн.

Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи. Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи. Wisznia2021 Повідомлень: 48 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 07:55 Ті, хто до війни виїжджав сам- вони до цього йшли роками, вони цього прагнули і тому згодні терпіти якісь негаразди заради своєї мрії. А ті- кого війна "заставила"- вже не такі героїчні. Плюс дома своя квартира з ремонтом " під себе', якісь хоббі, яких тут нема/ дорого. Wisznia2021 Повідомлень: 48 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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