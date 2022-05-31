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А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
ХЗ, что там думает Запад. У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад". Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь. И держат паузу. Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает. Реал политик. А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
пока хочется верить что это чисто бюрократические проволочки и евроскурпулезность. Если бы вовремя дали оружие, то мы к уборке урожая отбили бы юг и почистили море. Пока получается что россия будет "кормить мир" нашим зерном, в принципе большой проблемы для "голодающей африки" не будет. Может и поставки оружия цедят, чтобы русским не мешать с уборкой в Херсонщине и Запорожье.
А понял. Ну персонально есть возможность уехать, хотя пункт исключения сам по себе не способствует мобильности. У остальных тоже могут остаться кейсы, которые позволят выехать - например подписание "Минска-3" -отсроченной капитуляции. Это среднее между пп 2 и 3. Наихудший кейс - если Запад будет цедить дозированно помошь хватающую только чтобы не обвалить фронт. Тогда границы будут долго зарыты. Оценку такой политике давать тут не могу.
ХЗ, что там думает Запад. У меня вообще ощущение, что идут какие-то хитрые танцы в стиле "шаг вперед и два назад". Как только отогнали от Киева, Сумм, Чернигова и Харькова, западные партнеры тут же тормознули помощь. И держат паузу. Я далек от мысли, что они банально тупые. Склоняюсь к тому, что цель не помочь нам выстоять, а просто максимально ослабить рашкостан. Жизни наших бойцов никто при этом не считает. Реал политик. А вот зерно на наших элеваторах Запад очень волнует. Они о нем вещают гораздо охотнее, чем о поставках нам вооружения. Европейские ценности, твою мать, без красивой либеральной обертки.
Как ни печально, но мне тоже так кажется. Причем это даже был-бы не самый плохой сценарий, хоть как-то учитывающий интересы Украины. А вот Германии, Франции и уже некоторые силы в США, я уж не говорю про всякие венгрии, кипры явно прыгали-бы от радости, если-бы пуйло прошелся парадом по Крещатику или как минимум "сохранил лицо" . Пока еще респект США, Канаде, Польше, Прибалтике. Безоговорочный ЮК и Джонсону персонально. Приделать-бы Украине подвесной мотор северней Чернигова и уплыть через Атлантику к бениной маме. Пусть-бы сами разбирались за счет чего "сохранять морду лица" - может опять Судеты или "объявить Париж открытым городом" как во время WW2. Посмотрел сколько в Германии ваты - они хотят опять красный флаг над Рейхстагом? Это-ж йопнуться и не встать.
МВД может считать все что угодно. Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет. Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад. Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе. Из Польши вернутся процентов 50 наверно. Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется.
МВД может считать все что угодно. Его "подсчеты" по сути высосаны из пальца. Ни о каких опросах среди наших беженцев речи даже не идет. Но вот то, что он уже озвучил от балды предполагаемых 1.5 млн - это уже звоночек. Еще месяц назад шли мантры о 90+% вернутся назад. Предполагаю, что 90% из тех, кто поехал дальше Польши и Венгрии, останутся в Европе. Из Польши вернутся процентов 50 наверно. Если война затянется до середины осени（там уже будет совсем иной курс гривны）, то цифра еще подкорректируется.
Gastarbaiter написав:Не замечал, чтобы европейцы прям упахивались. Может, в каких-то стартапах, где 3 человека работают за 10-х? А в олдскульных компаниях зачастую тихое болотце в духе советских контор.
Просто ті ж німці які не упахіваються проацюють вп’ятеро ефективніше за наших, їх ввп це доводить
vitaliian написав:я против штампов, ленивые живут богаче трудолюбивых, эттт как? ВВП Британия $46тыс на человека, Украина $5 тыс. Может у бритов африканские рабы этот ВВП создают?
Для чого рабство коли є міжнародний розподіл праці.
Британці купують більше одягу, ніж їхні сусіди, і вп'ятеро більше предметів гардеробу, ніж у 1980-х. Коли заробітна плата в Бангладеш зросла, компанії почали шукати робочу силу деінде, щоб таки зменшити витрати. Наприклад, в Ефіопії зарплата за таку роботу складає в середньому лише третину суми, що виплачують в Бангладеш. Типовою є платня менше 7 доларів на тиждень. На умовах анонімності працівники фабрики поблизу Аддіс-Абеби розповіли нам, що жити на такі гроші неможливо. Як зазначив у нещодавньому звіті Комітет з аудиту довкілля Палати громад Великої Британії, для виготовлення однієї бавовняної сорочки та пари джинсів треба до 20 000 літрів води. Там дійшли висновку, що "ми мимоволі одягаємо запаси прісної води центральної Азії". https://www.bbc.com/ukrainian/features-49264839
В ФРН пробуксовували автогіганти, до яких не вистачало кабелів з України. Заробітна плата українських робітників на виробництві кабелю менше 300 євро і в рази нижча за аналогічну працю навіть в Румунії.
Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.
Ті, хто до війни виїжджав сам- вони до цього йшли роками, вони цього прагнули і тому згодні терпіти якісь негаразди заради своєї мрії. А ті- кого війна "заставила"- вже не такі героїчні. Плюс дома своя квартира з ремонтом " під себе', якісь хоббі, яких тут нема/ дорого.