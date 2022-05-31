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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 07:59

  Wisznia2021 написав:Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля.

В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 08:28

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав: Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн.

Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.

Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі.
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