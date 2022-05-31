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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 тра, 2022 07:59
Wisznia2021 написав:
Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля.
В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 08:28
Wisznia2021 написав: BIGor написав:
Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн.
Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.
Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі.
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:05
2 млн человек это катастрофа, это самые экономически активные трудовые ресурсы.
Я уверен что двумя миллионами дело не ограничится, мало кто хочет жить в стране по которой террористы в любой могут заехать ядерными бомбами. Никто не хочет растить детей которых почти гарантированно упекут на войну. И до этого многие ехали в Европу получать высшее образование, а уж теперь это будет стандартом.
Выезд молодых - это как отсечение корней, неважно что там над ними, без них ничего расти не сможет.
Почему-то никто не хочет думать о том что выехав эти 2 миллиона не заплатят ни копейки налогов, не купят ни буханки хлеба ни килограмма овощей, а значит производители потеряют 2 миллиона покупателей и куча бизнеса просто закроется.
А это еще меньше налогов, оборота и занятости.
В моем ПГТ уже в прошлом году было два плача 1) нет достаточного количества рабочих рук на поля - молодые выехали / старые вымерли 2) мелкий бизнес не имел клиентов - кафешки и магазины закрылись.
Киеву конечно такое не грозит, самым большим городам - тоже.
А остальным придет конец.
Сколько должно выехать чтобы экономика схлопнулась?
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wild2006
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:11
wild2006 написав:
2 млн человек это катастрофа, это самые экономически активные трудовые ресурсы.
Я уверен что двумя миллионами дело не ограничится, мало кто хочет жить в стране по которой террористы в любой могут заехать ядерными бомбами. Никто не хочет растить детей которых почти гарантированно упекут на войну. И до этого многие ехали в Европу получать высшее образование, а уж теперь это будет стандартом.
Выезд молодых - это как отсечение корней, неважно что там над ними, без них ничего расти не сможет.
Почему-то никто не хочет думать о том что выехав эти 2 миллиона не заплатят ни копейки налогов, не купят ни буханки хлеба ни килограмма овощей, а значит производители потеряют 2 миллиона покупателей и куча бизнеса просто закроется.
А это еще меньше налогов, оборота и занятости.
В моем ПГТ уже в прошлом году было два плача 1) нет достаточного количества рабочих рук на поля - молодые выехали / старые вымерли 2) мелкий бизнес не имел клиентов - кафешки и магазины закрылись.
Киеву конечно такое не грозит, самым большим городам - тоже.
А остальным придет конец.
Сколько должно выехать чтобы экономика схлопнулась?
Ну и отлично, даже такие,, трудоголики", как я, не останутся без работы.
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Bolt
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:18
Рада хоче придушити підприємців. Бізнес виступив проти прогресивної шкали оподаткування
Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації з приводу зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту № 7406 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
«Зазначимо, що сама назва проекту закону вводить читача в оману — в назві згадується лише ЄСВ, тоді як проект пропонує зміни і по ПДФО. Зауважимо, що пропонується вибіркова зміна правил лише стосовно оподаткування заробітних плат. Так, пропонується запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб для ПДФО-ставки 9−18−25% і для ЄСВ 11−22−29% (в залежності від розміру доходів платника від одного роботодавця, — ред.)» , — сказано у зверненні Асоціації.
До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%
32500,01 - 65000 - 18% ПДФО и ЕСВ 22%
65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%
Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.
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alfredhaos
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Додано: Вів 31 тра, 2022 09:46
alfredhaos написав:
Рада хоче придушити підприємців. Бізнес виступив проти прогресивної шкали оподаткування
Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації з приводу зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту № 7406 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
«Зазначимо, що сама назва проекту закону вводить читача в оману — в назві згадується лише ЄСВ, тоді як проект пропонує зміни і по ПДФО. Зауважимо, що пропонується вибіркова зміна правил лише стосовно оподаткування заробітних плат. Так, пропонується запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб для ПДФО-ставки 9−18−25% і для ЄСВ 11−22−29% (в залежності від розміру доходів платника від одного роботодавця, — ред.)» , — сказано у зверненні Асоціації.
До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%32500,01 - 65000 - 18% ПДФО и ЕСВ 22%
65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%
Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.
Ну, это классика "отнять и поделить": для т.н. "среднего класса" (с хорошим запасом) -- типа ничего не меняется. Для "минимальщиков" -- вообще красота: в два раза меньше платить. А вот если кто-то, упаси Билл Гейтс, посмел подняться -- сам виноват
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_hunter
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