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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 14151617 Додано: Вів 31 тра, 2022 07:59 Wisznia2021 написав: Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля.

В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя. В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя. Gastarbaiter Повідомлень: 2129 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 08:28 Wisznia2021 написав: BIGor написав: Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн. Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн.

Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи. Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.

Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі. Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі. BIGor

Повідомлень: 6137 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 09:05 UA написав: В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.



2 млн человек это катастрофа, это самые экономически активные трудовые ресурсы.

Я уверен что двумя миллионами дело не ограничится, мало кто хочет жить в стране по которой террористы в любой могут заехать ядерными бомбами. Никто не хочет растить детей которых почти гарантированно упекут на войну. И до этого многие ехали в Европу получать высшее образование, а уж теперь это будет стандартом.

Выезд молодых - это как отсечение корней, неважно что там над ними, без них ничего расти не сможет.



Почему-то никто не хочет думать о том что выехав эти 2 миллиона не заплатят ни копейки налогов, не купят ни буханки хлеба ни килограмма овощей, а значит производители потеряют 2 миллиона покупателей и куча бизнеса просто закроется.



А это еще меньше налогов, оборота и занятости.

В моем ПГТ уже в прошлом году было два плача 1) нет достаточного количества рабочих рук на поля - молодые выехали / старые вымерли 2) мелкий бизнес не имел клиентов - кафешки и магазины закрылись.



Киеву конечно такое не грозит, самым большим городам - тоже.

А остальным придет конец.

Сколько должно выехать чтобы экономика схлопнулась? 2 млн человек это катастрофа, это самые экономически активные трудовые ресурсы.Я уверен что двумя миллионами дело не ограничится, мало кто хочет жить в стране по которой террористы в любой могут заехать ядерными бомбами. Никто не хочет растить детей которых почти гарантированно упекут на войну. И до этого многие ехали в Европу получать высшее образование, а уж теперь это будет стандартом.Выезд молодых - это как отсечение корней, неважно что там над ними, без них ничего расти не сможет.Почему-то никто не хочет думать о том что выехав эти 2 миллиона не заплатят ни копейки налогов, не купят ни буханки хлеба ни килограмма овощей, а значит производители потеряют 2 миллиона покупателей и куча бизнеса просто закроется.А это еще меньше налогов, оборота и занятости.В моем ПГТ уже в прошлом году было два плача 1) нет достаточного количества рабочих рук на поля - молодые выехали / старые вымерли 2) мелкий бизнес не имел клиентов - кафешки и магазины закрылись.Киеву конечно такое не грозит, самым большим городам - тоже.А остальным придет конец.Сколько должно выехать чтобы экономика схлопнулась? wild2006

Повідомлень: 508 З нами з: 05.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 09:11 wild2006 написав: UA написав: В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.



2 млн человек это катастрофа, это самые экономически активные трудовые ресурсы.

Я уверен что двумя миллионами дело не ограничится, мало кто хочет жить в стране по которой террористы в любой могут заехать ядерными бомбами. Никто не хочет растить детей которых почти гарантированно упекут на войну. И до этого многие ехали в Европу получать высшее образование, а уж теперь это будет стандартом.

Выезд молодых - это как отсечение корней, неважно что там над ними, без них ничего расти не сможет.



Почему-то никто не хочет думать о том что выехав эти 2 миллиона не заплатят ни копейки налогов, не купят ни буханки хлеба ни килограмма овощей, а значит производители потеряют 2 миллиона покупателей и куча бизнеса просто закроется.



А это еще меньше налогов, оборота и занятости.

В моем ПГТ уже в прошлом году было два плача 1) нет достаточного количества рабочих рук на поля - молодые выехали / старые вымерли 2) мелкий бизнес не имел клиентов - кафешки и магазины закрылись.



Киеву конечно такое не грозит, самым большим городам - тоже.

А остальным придет конец.

Сколько должно выехать чтобы экономика схлопнулась? 2 млн человек это катастрофа, это самые экономически активные трудовые ресурсы.Я уверен что двумя миллионами дело не ограничится, мало кто хочет жить в стране по которой террористы в любой могут заехать ядерными бомбами. Никто не хочет растить детей которых почти гарантированно упекут на войну. И до этого многие ехали в Европу получать высшее образование, а уж теперь это будет стандартом.Выезд молодых - это как отсечение корней, неважно что там над ними, без них ничего расти не сможет.Почему-то никто не хочет думать о том что выехав эти 2 миллиона не заплатят ни копейки налогов, не купят ни буханки хлеба ни килограмма овощей, а значит производители потеряют 2 миллиона покупателей и куча бизнеса просто закроется.А это еще меньше налогов, оборота и занятости.В моем ПГТ уже в прошлом году было два плача 1) нет достаточного количества рабочих рук на поля - молодые выехали / старые вымерли 2) мелкий бизнес не имел клиентов - кафешки и магазины закрылись.Киеву конечно такое не грозит, самым большим городам - тоже.А остальным придет конец.Сколько должно выехать чтобы экономика схлопнулась?

Ну и отлично, даже такие,, трудоголики", как я, не останутся без работы. Ну и отлично, даже такие,, трудоголики", как я, не останутся без работы. Bolt Повідомлень: 1138 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 09:18 Рада хоче придушити підприємців. Бізнес виступив проти прогресивної шкали оподаткування



Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації з приводу зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту № 7406 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



«Зазначимо, що сама назва проекту закону вводить читача в оману — в назві згадується лише ЄСВ, тоді як проект пропонує зміни і по ПДФО. Зауважимо, що пропонується вибіркова зміна правил лише стосовно оподаткування заробітних плат. Так, пропонується запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб для ПДФО-ставки 9−18−25% і для ЄСВ 11−22−29% (в залежності від розміру доходів платника від одного роботодавця, — ред.)» , — сказано у зверненні Асоціації.

До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%

32500,01 - 65000 - 18% ПДФО и ЕСВ 22%

65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%



Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя. До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%32500,01 - 65000 - 18% ПДФО и ЕСВ 22%65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя. alfredhaos

Повідомлень: 137 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 09:46 alfredhaos написав: Рада хоче придушити підприємців. Бізнес виступив проти прогресивної шкали оподаткування



Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації з приводу зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту № 7406 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



«Зазначимо, що сама назва проекту закону вводить читача в оману — в назві згадується лише ЄСВ, тоді як проект пропонує зміни і по ПДФО. Зауважимо, що пропонується вибіркова зміна правил лише стосовно оподаткування заробітних плат. Так, пропонується запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб для ПДФО-ставки 9−18−25% і для ЄСВ 11−22−29% (в залежності від розміру доходів платника від одного роботодавця, — ред.)» , — сказано у зверненні Асоціації.

До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%

32500,01 - 65000 - 18% ПДФО и ЕСВ 22%

65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%



Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя. До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.

Ну, это классика "отнять и поделить": для т.н. "среднего класса" (с хорошим запасом) -- типа ничего не меняется. Для "минимальщиков" -- вообще красота: в два раза меньше платить. А вот если кто-то, упаси Билл Гейтс, посмел подняться -- сам виноват Ну, это классика "отнять и поделить": для т.н. "среднего класса" (с хорошим запасом) -- типа ничего не меняется. Для "минимальщиков" -- вообще красота: в два раза меньше платить. А вот если кто-то, упаси Билл Гейтс, посмел подняться -- сам виноват _hunter Повідомлень: 6935 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 10:57 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Wisznia2021 написав: BIGor написав: Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн. Тобто вернеться 2,4 млн з 3 млн.

Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи. Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.

Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі. Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі. Питають, буває, навіть ставлять вимоги отримати по профілю, якщо хочеш якось рости й просуватися - знаю випадки, і це не держустанови і не лікарні. Питають, буває, навіть ставлять вимоги отримати по профілю, якщо хочеш якось рости й просуватися - знаю випадки, і це не держустанови і не лікарні. Faceless

Модератор Повідомлень: 31532 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 11:13 Re: Еміграція, заробітчанство _hunter написав: alfredhaos написав: Рада хоче придушити підприємців. Бізнес виступив проти прогресивної шкали оподаткування



Про це йдеться у зверненні Європейської Бізнес Асоціації з приводу зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту № 7406 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.



«Зазначимо, що сама назва проекту закону вводить читача в оману — в назві згадується лише ЄСВ, тоді як проект пропонує зміни і по ПДФО. Зауважимо, що пропонується вибіркова зміна правил лише стосовно оподаткування заробітних плат. Так, пропонується запровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб для ПДФО-ставки 9−18−25% і для ЄСВ 11−22−29% (в залежності від розміру доходів платника від одного роботодавця, — ред.)» , — сказано у зверненні Асоціації.

До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%

32500,01 - 65000 - 18% ПДФО и ЕСВ 22%

65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%



Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя. До 32500 - 9% ПДФО и ЕСВ 11%65000,01 и выше - 25% ПДФО и ЕСВ 29%Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.

Ну, это классика "отнять и поделить": для т.н. "среднего класса" (с хорошим запасом) -- типа ничего не меняется. Для "минимальщиков" -- вообще красота: в два раза меньше платить. А вот если кто-то, упаси Билл Гейтс, посмел подняться -- сам виноват Ну, это классика "отнять и поделить": для т.н. "среднего класса" (с хорошим запасом) -- типа ничего не меняется. Для "минимальщиков" -- вообще красота: в два раза меньше платить. А вот если кто-то, упаси Билл Гейтс, посмел подняться -- сам виноват



"Найбагатшими" призначили людей з доходами менше нещасних 1500 дол (точніше, 1800 дол до оподаткування, 1350 чистими, і це по поточному курсу). Стандартно всі пороги стосуються сум до сплати ПДФО, а ЄСВ нараховується зверху.

З прогресивною шкалою завжди виникають казуси, наприклад, з ЗП до оподаткування 64999 отримає на руки 53299, а з ЗП 65000 - 48750.



З ЄСВ як і раніше цікаво. Мінімальщики, як і раніше, не сплачують внесків навіть на мінімальку пенсію, але можуть на неї розраховувати за рахунок коштів інших. Ті, хто заробляє від 65к - на них нарахують ЄСВ від 18850, але по методиці розрахунків ПФ вони не зможуть розраховувати навіть на розмір пенсії, що дорівнює їх внеску. "Найбагатшими" призначили людей з доходами менше нещасних 1500 дол (точніше, 1800 дол до оподаткування, 1350 чистими, і це по поточному курсу). Стандартно всі пороги стосуються сум до сплати ПДФО, а ЄСВ нараховується зверху.З прогресивною шкалою завжди виникають казуси, наприклад, з ЗП до оподаткування 64999 отримає на руки 53299, а з ЗП 65000 - 48750.З ЄСВ як і раніше цікаво. Мінімальщики, як і раніше, не сплачують внесків навіть на мінімальку пенсію, але можуть на неї розраховувати за рахунок коштів інших. Ті, хто заробляє від 65к - на них нарахують ЄСВ від 18850, але по методиці розрахунків ПФ вони не зможуть розраховувати навіть на розмір пенсії, що дорівнює їх внеску. Faceless

Модератор Повідомлень: 31532 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 11:36 Faceless написав: "Найбагатшими" призначили людей з доходами менше нещасних 1500 дол (точніше, 1800 дол до оподаткування, 1350 чистими, і це по поточному курсу). Стандартно всі пороги стосуються сум до сплати ПДФО, а ЄСВ нараховується зверху.

З прогресивною шкалою завжди виникають казуси, наприклад, з ЗП до оподаткування 64999 отримає на руки 53299, а з ЗП 65000 - 48750.

"Найбагатшими" призначили людей з доходами менше нещасних 1500 дол (точніше, 1800 дол до оподаткування, 1350 чистими, і це по поточному курсу). Стандартно всі пороги стосуються сум до сплати ПДФО, а ЄСВ нараховується зверху.З прогресивною шкалою завжди виникають казуси, наприклад, з ЗП до оподаткування 64999 отримає на руки 53299, а з ЗП 65000 - 48750.

Здесь все таки работает принцип, что те, кто получает условно 100к, будет платить 9% с 32500, 18% с 32500 (65000 - 32500), и 25% с 35000.

В таком случае люди з/п 112 000 и выше до вычета ПДФО будут платить больше налогов, нежели по единой ставке 18% ПДФО и 22% ЕСВ сейчас.



Заробітня плата 112 000

ЄСВ 24 640 (112 000 х 22%)

ПДФО 20 160 (112 000 х 18%)

ВЗ 1 680 (112 000 х 1,5%)

Разом 46 480





Заробітня плата 112 000

ЄСВ1 3 575 (32500 * 11%)

ЄСВ2 7 150 ( (65 000 - 32 500) * 22%)

ЄСВ3 13 630 ( (112 000 - 65 000) * 29%)

ПДФО1 2 925 (32 500 * 9%)

ПДФО2 5 850 ( (65 000 - 32 500) * 18%)

ПДФО3 11 750 ( (112 000 - 65 000) * 25%)

ВЗ 1 680 (112 000 х 1,5%)

Разом 46 560 Здесь все таки работает принцип, что те, кто получает условно 100к, будет платить 9% с 32500, 18% с 32500 (65000 - 32500), и 25% с 35000.В таком случае люди з/п 112 000 и выше до вычета ПДФО будут платить больше налогов, нежели по единой ставке 18% ПДФО и 22% ЕСВ сейчас.Заробітня плата 112 000ЄСВ 24 640 (112 000 х 22%)ПДФО 20 160 (112 000 х 18%)ВЗ 1 680 (112 000 х 1,5%)Разом 46 480Заробітня плата 112 000ЄСВ1 3 575 (32500 * 11%)ЄСВ2 7 150 ( (65 000 - 32 500) * 22%)ЄСВ3 13 630 ( (112 000 - 65 000) * 29%)ПДФО1 2 925 (32 500 * 9%)ПДФО2 5 850 ( (65 000 - 32 500) * 18%)ПДФО3 11 750 ( (112 000 - 65 000) * 25%)ВЗ 1 680 (112 000 х 1,5%)Разом 46 560 alfredhaos

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