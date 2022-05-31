Faceless написав:Такі схеми ще гірші. Ми вже це проходиди, коли була прогресивна ставка 15 і 20%.
Та й не зрозуміло, все таки, яку саме пропонують схему.
Також у вас є помилка. ЄСВ зараз сплачується не більше, ніж з 15 мінімалок, тобто 97500
Тож перший варіант ЄСВ =21450, разом - 43290
Тож податки стають набагато вищі. І це ше не зрозуміло, чи буде збережено ліміт бази ЄСВ
Согласен, забыл про лимит ЕСВ.
Но расчет делал по схеме, которая описана в законопроекте.
Тогда порог з/п при которой налоги будут выше еще снижается - к уровню 103 000 до вычета ПДФО.
Непонятно как этот законопроект снижает нагрузку по мнению тех, кто его подал на рассмотрение.
Існуюче на сьогодні податкове навантаження на заробітну плату (18
відсотків – податок з доходів фізичних осіб, 1,5 відсотка – військовий збір та 22
відсотка – єдиний внесок) у поточній ситуації є важким тягарем для роботодавців
і змушує їх скорочувати фонд оплати праці (скорочувати персонал та/або
робочий час), відмовлятися від найму нових працівників. Це ще більш гальмує
економіку і зменшує можливості для її відновлення.