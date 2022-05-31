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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:30

  Faceless написав:Такі схеми ще гірші. Ми вже це проходиди, коли була прогресивна ставка 15 і 20%.
Та й не зрозуміло, все таки, яку саме пропонують схему.

Також у вас є помилка. ЄСВ зараз сплачується не більше, ніж з 15 мінімалок, тобто 97500
Тож перший варіант ЄСВ =21450, разом - 43290

Тож податки стають набагато вищі. І це ше не зрозуміло, чи буде збережено ліміт бази ЄСВ

Согласен, забыл про лимит ЕСВ.
Но расчет делал по схеме, которая описана в законопроекте.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39660

Тогда порог з/п при которой налоги будут выше еще снижается - к уровню 103 000 до вычета ПДФО.
Непонятно как этот законопроект снижает нагрузку по мнению тех, кто его подал на рассмотрение.

Існуюче на сьогодні податкове навантаження на заробітну плату (18
відсотків – податок з доходів фізичних осіб, 1,5 відсотка – військовий збір та 22
відсотка – єдиний внесок) у поточній ситуації є важким тягарем для роботодавців
і змушує їх скорочувати фонд оплати праці (скорочувати персонал та/або
робочий час), відмовлятися від найму нових працівників. Це ще більш гальмує
економіку і зменшує можливості для її відновлення.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 14:38

  UA написав:В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.
Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.
Действительно опасаться нечего.
https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd



Примерно 20% трудоспособного населения?
Не, переживать не стоит.
"Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:22

  rjkz написав:
  UA написав:В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.
Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.
Действительно опасаться нечего.
https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd



Примерно 20% трудоспособного населения?
Не, переживать не стоит.
"Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан)

Наша экономика не зависит. Ну сколько нужно людей для сбора зерновых и выработки руды?
А сфера услуг вообще практически не развита, есть даже областные центры где нет макдональдса.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:38

  rjkz написав:
  UA написав:В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.
Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.
Действительно опасаться нечего.
https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd



Примерно 20% трудоспособного населения?
Не, переживать не стоит.
"Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан)

Главный экономический вектор мысли заложен в выделенном...
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:52

  alfredhaos написав:Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.

А що робить? В європах теж приблизно так.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 15:56

Враховуючи на якій кількості територій в Україні, після війни, роками не буде комфортного ( подекуди майже ніякого) життя, то для решти регіонів нічого критичного не станеться в плані демографії. Тим більше на ЗУ.
Таке місто як Львів взагалі навіть "страждати" буде (в якійсь мірі) від перенаселеня, бо кажуть частині переселенців там дуже сподобалося і навіть не думають повертатись.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:03

  Gastarbaiter написав:
  alfredhaos написав:Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.

А що робить? В європах теж приблизно так.

Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.
Или 2 вариант - компании, которые платили белую з/п начнут уходить в конверты.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 16:12

  alfredhaos написав:Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.

Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.
Gastarbaiter
 
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