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Тогда порог з/п при которой налоги будут выше еще снижается - к уровню 103 000 до вычета ПДФО. Непонятно как этот законопроект снижает нагрузку по мнению тех, кто его подал на рассмотрение.
Існуюче на сьогодні податкове навантаження на заробітну плату (18 відсотків – податок з доходів фізичних осіб, 1,5 відсотка – військовий збір та 22 відсотка – єдиний внесок) у поточній ситуації є важким тягарем для роботодавців і змушує їх скорочувати фонд оплати праці (скорочувати персонал та/або робочий час), відмовлятися від найму нових працівників. Це ще більш гальмує економіку і зменшує можливості для її відновлення.
Враховуючи на якій кількості територій в Україні, після війни, роками не буде комфортного ( подекуди майже ніякого) життя, то для решти регіонів нічого критичного не станеться в плані демографії. Тим більше на ЗУ. Таке місто як Львів взагалі навіть "страждати" буде (в якійсь мірі) від перенаселеня, бо кажуть частині переселенців там дуже сподобалося і навіть не думають повертатись.
alfredhaos написав:Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.
А що робить? В європах теж приблизно так.
Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы. Или 2 вариант - компании, которые платили белую з/п начнут уходить в конверты.
alfredhaos написав:Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.
Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.