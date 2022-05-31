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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 15161718 Додано: Вів 31 тра, 2022 14:30 Faceless написав: Такі схеми ще гірші. Ми вже це проходиди, коли була прогресивна ставка 15 і 20%.

Та й не зрозуміло, все таки, яку саме пропонують схему.



Також у вас є помилка. ЄСВ зараз сплачується не більше, ніж з 15 мінімалок, тобто 97500

Тож перший варіант ЄСВ =21450, разом - 43290



Тож податки стають набагато вищі. І це ше не зрозуміло, чи буде збережено ліміт бази ЄСВ Такі схеми ще гірші. Ми вже це проходиди, коли була прогресивна ставка 15 і 20%.Та й не зрозуміло, все таки, яку саме пропонують схему.Також у вас є помилка. ЄСВ зараз сплачується не більше, ніж з 15 мінімалок, тобто 97500Тож перший варіант ЄСВ =21450, разом - 43290Тож податки стають набагато вищі. І це ше не зрозуміло, чи буде збережено ліміт бази ЄСВ

Согласен, забыл про лимит ЕСВ.

Но расчет делал по схеме, которая описана в законопроекте.



https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39660



Тогда порог з/п при которой налоги будут выше еще снижается - к уровню 103 000 до вычета ПДФО.

Непонятно как этот законопроект снижает нагрузку по мнению тех, кто его подал на рассмотрение.



Існуюче на сьогодні податкове навантаження на заробітну плату (18

відсотків – податок з доходів фізичних осіб, 1,5 відсотка – військовий збір та 22

відсотка – єдиний внесок) у поточній ситуації є важким тягарем для роботодавців

і змушує їх скорочувати фонд оплати праці (скорочувати персонал та/або

робочий час), відмовлятися від найму нових працівників. Це ще більш гальмує

економіку і зменшує можливості для її відновлення. Согласен, забыл про лимит ЕСВ.Но расчет делал по схеме, которая описана в законопроекте.Тогда порог з/п при которой налоги будут выше еще снижается - к уровню 103 000 до вычета ПДФО.Непонятно как этот законопроект снижает нагрузку по мнению тех, кто его подал на рассмотрение. alfredhaos

Повідомлень: 141 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 14:38 UA написав: В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.





Примерно 20% трудоспособного населения?

Не, переживать не стоит.

"Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан) Примерно 20% трудоспособного населения?Не, переживать не стоит."Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан) rjkz

Повідомлень: 13128 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6878 раз. Подякували: 3904 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 15:22 rjkz написав: UA написав: В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd В МВД считают, что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.





Примерно 20% трудоспособного населения?

Не, переживать не стоит.

"Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан) Примерно 20% трудоспособного населения?Не, переживать не стоит."Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан)

Наша экономика не зависит. Ну сколько нужно людей для сбора зерновых и выработки руды?

А сфера услуг вообще практически не развита, есть даже областные центры где нет макдональдса. Наша экономика не зависит. Ну сколько нужно людей для сбора зерновых и выработки руды?А сфера услуг вообще практически не развита, есть даже областные центры где нет макдональдса. BIGor

Повідомлень: 6138 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 15:38 rjkz написав: UA написав: В МВД считают , что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.

Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.

Действительно опасаться нечего.

https://ukranews.com/news/859975-v-ukra ... entsev-mvd , что всего то 1,5 млн не вернутся даже после окончания войны.Ну перетянут ещё 0,7 млн мужиков после снятия запрета на выезд. Всего то 2 - 2,5 млн человек.Действительно опасаться нечего.





Примерно 20% трудоспособного населения?

Не, переживать не стоит.

"Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан) Примерно 20% трудоспособного населения?Не, переживать не стоит."Экономика от демографии не зависит" (ТМ Виталиан)

Главный экономический вектор мысли заложен в выделенном... Главный экономический вектор мысли заложен в выделенном... копейка

Повідомлень: 223 З нами з: 31.07.19 Подякував: 165 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 15:52 alfredhaos написав: Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя. Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.

А що робить? В європах теж приблизно так. А що робить? В європах теж приблизно так. Gastarbaiter Повідомлень: 2131 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 15:56 Враховуючи на якій кількості територій в Україні, після війни, роками не буде комфортного ( подекуди майже ніякого) життя, то для решти регіонів нічого критичного не станеться в плані демографії. Тим більше на ЗУ.

Таке місто як Львів взагалі навіть "страждати" буде (в якійсь мірі) від перенаселеня, бо кажуть частині переселенців там дуже сподобалося і навіть не думають повертатись. roberto dark

Повідомлень: 929 З нами з: 04.06.19 Подякував: 235 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 16:03 Gastarbaiter написав: alfredhaos написав: Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя. Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.

А що робить? В європах теж приблизно так. А що робить? В європах теж приблизно так.

Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.

Или 2 вариант - компании, которые платили белую з/п начнут уходить в конверты. Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.Или 2 вариант - компании, которые платили белую з/п начнут уходить в конверты. alfredhaos

Повідомлень: 141 З нами з: 19.12.16 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 16:12 alfredhaos написав: Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы. Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.

Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы. Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы. Gastarbaiter Повідомлень: 2131 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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