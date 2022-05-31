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Тогда порог з/п при которой налоги будут выше еще снижается - к уровню 103 000 до вычета ПДФО. Непонятно как этот законопроект снижает нагрузку по мнению тех, кто его подал на рассмотрение.
Існуюче на сьогодні податкове навантаження на заробітну плату (18 відсотків – податок з доходів фізичних осіб, 1,5 відсотка – військовий збір та 22 відсотка – єдиний внесок) у поточній ситуації є важким тягарем для роботодавців і змушує їх скорочувати фонд оплати праці (скорочувати персонал та/або робочий час), відмовлятися від найму нових працівників. Це ще більш гальмує економіку і зменшує можливості для її відновлення.
Враховуючи на якій кількості територій в Україні, після війни, роками не буде комфортного ( подекуди майже ніякого) життя, то для решти регіонів нічого критичного не станеться в плані демографії. Тим більше на ЗУ. Таке місто як Львів взагалі навіть "страждати" буде (в якійсь мірі) від перенаселеня, бо кажуть частині переселенців там дуже сподобалося і навіть не думають повертатись.
alfredhaos написав:Налоговая нагрузка (ПДФО + ЕСВ от суммы начисленный зарплаты + ЕСВ) для высококвалифицированных составит 43%. Выводы каждый делает сам для себя.
А що робить? В європах теж приблизно так.
Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы. Или 2 вариант - компании, которые платили белую з/п начнут уходить в конверты.
alfredhaos написав:Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.
Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.
alfredhaos написав:Непонятно как этот законопроект снижает нагрузку по мнению тех, кто его подал на рассмотрение.
Навантаження знижується для тих, в кого доходи до 32кгрн в міс. В процентному відношенні це дійсно більшість. Але знизити хочуть за рахунок тих, хто заробляє більше (і відповідно й так платив в рази більше). До чого то призведе? Мабуть, до того, що перехід на ФОП стане ще більш цікавим
Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.
Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі.
Коли " відкриють" кордон, то приберуть/ не продлять тимчасове перебування жінкам тих чоловіків. Я пишу про то, що треба знати мову+ мати місцеву освіту. І навіть жінки до 30 років не хотять з цим заморочуватись. В Німеччині диплом " питають" плюс зарплата залежить навіть від того, чи в тебе бакалаврат, чи магістр, чи вчена ступінь. Тому, тут варто вчитися, щоб більше заробляти. Але можуть не всі
Востаннє редагувалось Wisznia2021 в Вів 31 тра, 2022 20:51, всього редагувалось 1 раз.