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Wisznia2021 написав:Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля.
В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя.
Вона не в Польщі і не з дипломом економіста- бухгалтера.
Wisznia2021 написав:Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.
Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі.
Питають, буває, навіть ставлять вимоги отримати по профілю, якщо хочеш якось рости й просуватися - знаю випадки, і це не держустанови і не лікарні.
До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно.
alfredhaos написав:Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.
Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.
😀😀😀 " Беженцы" возмущаются и не понимают, что им надо сдать по- новой на права в Германии и рассказывают страшные истории, как здесь " валят" на экзаменах. А всего лишь - права нельзя купить.
alfredhaos написав:Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.
Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.