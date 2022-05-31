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#<1 ... 16171819 Додано: Вів 31 тра, 2022 20:29 Gastarbaiter написав: Wisznia2021 написав: Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля.

В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя. В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя.

Вона не в Польщі і не з дипломом економіста- бухгалтера. Вона не в Польщі і не з дипломом економіста- бухгалтера. Wisznia2021 Повідомлень: 53 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 20:42 Faceless написав: BIGor написав: Wisznia2021 написав: Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи. Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.

Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі. Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі. Питають, буває, навіть ставлять вимоги отримати по профілю, якщо хочеш якось рости й просуватися - знаю випадки, і це не держустанови і не лікарні. Питають, буває, навіть ставлять вимоги отримати по профілю, якщо хочеш якось рости й просуватися - знаю випадки, і це не держустанови і не лікарні.

До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно. До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно. Wisznia2021 Повідомлень: 53 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 20:49 Gastarbaiter написав: alfredhaos написав: Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы. Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.

Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы. Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.

😀😀😀 " Беженцы" возмущаются и не понимают, что им надо сдать по- новой на права в Германии и рассказывают страшные истории, как здесь " валят" на экзаменах. А всего лишь - права нельзя купить. 😀😀😀 " Беженцы" возмущаются и не понимают, что им надо сдать по- новой на права в Германии и рассказывают страшные истории, как здесь " валят" на экзаменах. А всего лишь - права нельзя купить. Wisznia2021 Повідомлень: 53 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 21:20 Wisznia2021 написав: До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно. До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно.

В солідних фірмах питають знання, а не корочки. Подивіться що треба знати, щоб пройти в FAANG. В солідних фірмах питають знання, а не корочки. Подивіться що треба знати, щоб пройти в FAANG. BIGor

Повідомлень: 6140 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 21:21 Gastarbaiter написав: alfredhaos написав: Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы. Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.

Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы. Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.

Это все меня убивает в нашем обществе. Это все меня убивает в нашем обществе. BIGor

Повідомлень: 6140 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1330 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 22:21 BIGor написав: Wisznia2021 написав: До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно. До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно.

В солідних фірмах питають знання, а не корочки. Подивіться що треба знати, щоб пройти в FAANG. В солідних фірмах питають знання, а не корочки. Подивіться що треба знати, щоб пройти в FAANG.

І, звісно, що й знання. Але мова була про " корочки", які теж дивляться І, звісно, що й знання. Але мова була про " корочки", які теж дивляться Wisznia2021 Повідомлень: 53 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 23:18

https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts

Який процент з них повернеться?! В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:Який процент з них повернеться?! Bolt Повідомлень: 1139 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 тра, 2022 23:28 Bolt написав: В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:

https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts

Який процент з них повернеться?! В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці? Питання в іншому, а кого там оставлять німці? lejko_vit

Повідомлень: 120 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 16171819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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