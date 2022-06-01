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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:29

  Gastarbaiter написав:
  Wisznia2021 написав:Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля.

В Польщі з англійською та дипломом економіста-бухгалтера спокійно можна знайти працю мінімум за середню зарплату. Вистачить на в міру скромне життя.

Вона не в Польщі і не з дипломом економіста- бухгалтера.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:42

  Faceless написав:
BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:Вчора мала розмову з нашими - ходять як неприкаєнні, чим тут зайнятись- не розуміють. У багатьох руки зв'язані дітьми( дит садків вкрай мало, а організувати самім для себе якусь группу і по черзі глядіти своїх же дітей- не додумались/ не хотять/ " кастовость" мішає), у багатьох батьки, мужики залишились в Україні- ті вже ноють ' повертайтеся'. Навіть молода жінка до 30, яка вже має англійську вільну і якийсь початок кар'єри в Україні каже: я тут ніхто зі своїм дипломом, я що зря стільки навчалася, щоб знову починати тут з нуля. Крім того, часто Європа- це країна маленький містечок і сіл. А нашим подавай " цівілізацію" з купою машин. Не розуміють вони краси маленьких міст і природи.

Цікаво, а не розглядаєте варіанти, що чоловіки як відкриють кордон - поїдуть до своїх коханих (я так планую поступити)? А за українськи дипломи - перший раз чую, що хтось в Україні їх питає... може десь в лікарні або в держслужбі.
Питають, буває, навіть ставлять вимоги отримати по профілю, якщо хочеш якось рости й просуватися - знаю випадки, і це не держустанови і не лікарні.

До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 20:49

  Gastarbaiter написав:
  alfredhaos написав:Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.

Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.

😀😀😀 " Беженцы" возмущаются и не понимают, что им надо сдать по- новой на права в Германии и рассказывают страшные истории, как здесь " валят" на экзаменах. А всего лишь - права нельзя купить.
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 21:20

  Wisznia2021 написав:До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно.

В солідних фірмах питають знання, а не корочки. Подивіться що треба знати, щоб пройти в FAANG.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 21:21

  Gastarbaiter написав:
  alfredhaos написав:Так уровень благ за эти 43% совершенно другой получают. Думаю повышение налогов даст толчок высококвалифицированным работникам думать о эмиграции в США/страны Европы.

Та кому они нужны те США/ЕС? Взятку полицейскому не дать, сертификат о вакцинации не купить, место под парковку во дворе не застолбить, мусор строительный в лес не вывезти. Все только официально и за деньги. Наши люди к такому далеко не все готовы.

Это все меня убивает в нашем обществе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 22:21

  BIGor написав:
  Wisznia2021 написав:До речі, в солідних фірмах - дивляться на дипломи: який університет, факультет і форма навчання щоб не заочно.

В солідних фірмах питають знання, а не корочки. Подивіться що треба знати, щоб пройти в FAANG.

І, звісно, що й знання. Але мова була про " корочки", які теж дивляться
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 23:18

В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:
https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts
Який процент з них повернеться?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 23:28

  Bolt написав:В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:
https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts
Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 04:50

  lejko_vit написав:
  Bolt написав:В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:
https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts
Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.
Bolt
 
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