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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:56

  _hunter написав:
  lejko_vit написав:
  Bolt написав:

Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".[/quote]
У нас в Болгарию женщина с внучкой и дочкой свалила. Нач её вроде даже с работы рассчитал. Жили до тридцать первого мая в четырехзвездном отеле на Солнечном берегу. Какая в этом необходимость я ХЗ. Со Львова ведь. Но с другой стороны если есть такая возможность пожить, как люди, пару месяцев почему бы не воспользоваться?
Чем закончилось, не знаю. Мне нач тоже трудовой договор не продлил с первого числа, КРІ повышает. На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.
Bolt
 
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