Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".[/quote]
У нас в Болгарию женщина с внучкой и дочкой свалила. Нач её вроде даже с работы рассчитал. Жили до тридцать первого мая в четырехзвездном отеле на Солнечном берегу. Какая в этом необходимость я ХЗ. Со Львова ведь. Но с другой стороны если есть такая возможность пожить, как люди, пару месяцев почему бы не воспользоваться?
Чем закончилось, не знаю. Мне нач тоже трудовой договор не продлил с первого числа, КРІ повышает. На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.