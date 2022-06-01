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#<1 ... 17181920 Додано: Сер 01 чер, 2022 06:56 _hunter написав: lejko_vit написав: Bolt написав:

Питання в іншому, а кого там оставлять німці? Питання в іншому,

Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись. Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".[/quote]

У нас в Болгарию женщина с внучкой и дочкой свалила. Нач её вроде даже с работы рассчитал. Жили до тридцать первого мая в четырехзвездном отеле на Солнечном берегу. Какая в этом необходимость я ХЗ. Со Львова ведь. Но с другой стороны если есть такая возможность пожить, как люди, пару месяцев почему бы не воспользоваться?

Чем закончилось, не знаю. Мне нач тоже трудовой договор не продлил с первого числа, КРІ повышает. На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить. Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".[/quote]У нас в Болгарию женщина с внучкой и дочкой свалила. Нач её вроде даже с работы рассчитал. Жили до тридцать первого мая в четырехзвездном отеле на Солнечном берегу. Какая в этом необходимость я ХЗ. Со Львова ведь. Но с другой стороны если есть такая возможность пожить, как люди, пару месяцев почему бы не воспользоваться?Чем закончилось, не знаю. Мне нач тоже трудовой договор не продлил с первого числа, КРІ повышает. На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить. Bolt Повідомлень: 1143 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 08:07 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить. На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.

Наша биржа труда - гнилой вариант. Наша биржа труда - гнилой вариант. BIGor

Повідомлень: 6143 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1332 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 08:12 lejko_vit написав: Bolt написав: В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:

https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts

Який процент з них повернеться?! В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці? Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.

Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.

Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт. Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт. antey1969 1

Повідомлень: 11211 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3332 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 08:49 BIGor написав: Bolt написав: На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить. На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.

Наша биржа труда - гнилой вариант. Наша биржа труда - гнилой вариант.

Я в курсе, уже 4-ре раза стоял. Иду на пятый юбилейный. С работой полная ж. С другой стороны живу в доме 6,5 соток земли. Туева куча работы. Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить. А за пять тыщ(150$)даже просто сидеть на работе никуя не делая это уж слишком. Поэтому лучше раз в месяц отметиться на бирже и заниматься своими делами.

Да и на бирже, временами можна на,, блатную " работу устроится. Туда разные недобитые конторки (и не только) вакансии дают по разнарядке. Конечно ЗП, чуть выше минималки, но приходишь устраиваться и сразу гриш начальнику, что,, ипал я вашу дыру, мну с биржи к вам направили, поставте мне печатку в бланк, что я нафиг вам не нужен. Иногда диру полюбе нужно закрыть эту вакансию и он начинает упрашивать устроится к ним(у меня раз так было, это шоу нужно было видеть😸) Короче выкатываешь свои условия(типа часика два-три в день на работе бывать и несёшь трудовую в отдел кадров). Не, я конечно за то, чтобы работать без балды, но меньше, чем за 20 кг ( по нынешним временам) я на такое не способен.

Грубо говоря на последней работе за 8,5 кг буи гонял, а у наших арендаторов немецкой фирмы, люди за 300€ проводку крутили (пена из жопы, в туалет выход по бейджику) Нах. Нах. Короче. Я в курсе, уже 4-ре раза стоял. Иду на пятый юбилейный. С работой полная ж. С другой стороны живу в доме 6,5 соток земли. Туева куча работы. Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить. А за пять тыщ(150$)даже просто сидеть на работе никуя не делая это уж слишком. Поэтому лучше раз в месяц отметиться на бирже и заниматься своими делами.Да и на бирже, временами можна на,, блатную " работу устроится. Туда разные недобитые конторки (и не только) вакансии дают по разнарядке. Конечно ЗП, чуть выше минималки, но приходишь устраиваться и сразу гриш начальнику, что,, ипал я вашу дыру, мну с биржи к вам направили, поставте мне печатку в бланк, что я нафиг вам не нужен. Иногда диру полюбе нужно закрыть эту вакансию и он начинает упрашивать устроится к ним(у меня раз так было, это шоу нужно было видеть😸) Короче выкатываешь свои условия(типа часика два-три в день на работе бывать и несёшь трудовую в отдел кадров). Не, я конечно за то, чтобы работать без балды, но меньше, чем за 20 кг ( по нынешним временам) я на такое не способен.Грубо говоря на последней работе за 8,5 кг буи гонял, а у наших арендаторов немецкой фирмы, люди за 300€ проводку крутили (пена из жопы, в туалет выход по бейджику) Нах. Нах. Короче. Bolt Повідомлень: 1143 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 09:16 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить. Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить.

Велосипед не пробовали? Я покупал хороший немецкий бу - 2300 грн вышло. Велосипед не пробовали? Я покупал хороший немецкий бу - 2300 грн вышло. BIGor

Повідомлень: 6143 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 17181920 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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