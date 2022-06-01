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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 18192021>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 06:56

  _hunter написав:
  lejko_vit написав:
  Bolt написав:

Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".[/quote]
У нас в Болгарию женщина с внучкой и дочкой свалила. Нач её вроде даже с работы рассчитал. Жили до тридцать первого мая в четырехзвездном отеле на Солнечном берегу. Какая в этом необходимость я ХЗ. Со Львова ведь. Но с другой стороны если есть такая возможность пожить, как люди, пару месяцев почему бы не воспользоваться?
Чем закончилось, не знаю. Мне нач тоже трудовой договор не продлил с первого числа, КРІ повышает. На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.

Наша биржа труда - гнилой вариант.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:12

  lejko_vit написав:
  Bolt написав:В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:
https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts
Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 08:49

  BIGor написав:
  Bolt написав:На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.

Наша биржа труда - гнилой вариант.

Я в курсе, уже 4-ре раза стоял. Иду на пятый юбилейный. С работой полная ж. С другой стороны живу в доме 6,5 соток земли. Туева куча работы. Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить. А за пять тыщ(150$)даже просто сидеть на работе никуя не делая это уж слишком. Поэтому лучше раз в месяц отметиться на бирже и заниматься своими делами.
Да и на бирже, временами можна на,, блатную " работу устроится. Туда разные недобитые конторки (и не только) вакансии дают по разнарядке. Конечно ЗП, чуть выше минималки, но приходишь устраиваться и сразу гриш начальнику, что,, ипал я вашу дыру, мну с биржи к вам направили, поставте мне печатку в бланк, что я нафиг вам не нужен. Иногда диру полюбе нужно закрыть эту вакансию и он начинает упрашивать устроится к ним(у меня раз так было, это шоу нужно было видеть😸) Короче выкатываешь свои условия(типа часика два-три в день на работе бывать и несёшь трудовую в отдел кадров). Не, я конечно за то, чтобы работать без балды, но меньше, чем за 20 кг ( по нынешним временам) я на такое не способен.
Грубо говоря на последней работе за 8,5 кг буи гонял, а у наших арендаторов немецкой фирмы, люди за 300€ проводку крутили (пена из жопы, в туалет выход по бейджику) Нах. Нах. Короче.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:16

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить.

Велосипед не пробовали? Я покупал хороший немецкий бу - 2300 грн вышло.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:42

Re: Еміграція, заробітчанство

_hunter написав:
  Bolt написав:
  lejko_vit написав:Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".
В Болгарії є аргумент, називається "сезон". Це туристична країна.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 09:56

  BIGor написав:
  Bolt написав:Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить.

Велосипед не пробовали? Я покупал хороший немецкий бу - 2300 грн вышло.

14 км, немного далековато. Плюс ехать по кольцевой Львова, немного стремно.
У меня сосед магазин обувной в городе имеет, так при наличии FX35 так торговля упала, что прикупил себе за косарь електробайк и ездит на работу(если погода позволяет)
Да и как выше уже писал дир не подписал следующий трудовой договор(хоть контора государственная, но он слишком хитрожопый) Сам живёт, а другим не дает(я понимаю, что ладно если бы его частная контора была) Короче даже работягам в цеху сказал 50% за левак ему остегивать. Короче ничего, кроме окладика не светило, тож не было за, что держаться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:13

Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:20

  Gastarbaiter написав:Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

А інфляції не спостерігається?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:42

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

А інфляції не спостерігається?

Офіційна приблизно, 13,5% від початку року. Не оф>20%
Bolt
 
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