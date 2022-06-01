По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки.
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Додано: Сер 01 чер, 2022 10:44
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:44
Відомо, що спостерігається. Не може не бути інфляції при мільйонах біженців, котрі привезли свої гроші і додатково отримують допомогу від держави та ООН. Ну і ціни на паливо теж шаленіють. До речі, про паливо. Останні роки дізель був завжди на 10-15% дорожчий за бензин. Але десь так 2-3 тижні тому зауважив, що на стелах ціни дизеля стали десь так на 5-7% нижчі цін на бензин. Але і так ціни високі. На автостраді все більше машин, які спокійненько собі плентаються 90-100 км/г в правій смузі поміж фур. Натомість "шумахерів", що літали 150-160, стає все менше.
Додано: Сер 01 чер, 2022 10:48
Якби ця куча народу працювала за 5к на руки, то середня була б не 7к брутто, а 9. І знову би казали, що "туєва куча народу стільки не отримує". Я знаю, як розраховується середня. Але ж то орієнтир, а не гарантія.
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