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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 18192021 Додано: Сер 01 чер, 2022 10:44 Gastarbaiter написав: Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро). Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки. По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки. Bolt Повідомлень: 1147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 10:44 Faceless написав: Gastarbaiter написав: Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро). Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

А інфляції не спостерігається? А інфляції не спостерігається?

Відомо, що спостерігається. Не може не бути інфляції при мільйонах біженців, котрі привезли свої гроші і додатково отримують допомогу від держави та ООН. Ну і ціни на паливо теж шаленіють. До речі, про паливо. Останні роки дізель був завжди на 10-15% дорожчий за бензин. Але десь так 2-3 тижні тому зауважив, що на стелах ціни дизеля стали десь так на 5-7% нижчі цін на бензин. Але і так ціни високі. На автостраді все більше машин, які спокійненько собі плентаються 90-100 км/г в правій смузі поміж фур. Натомість "шумахерів", що літали 150-160, стає все менше. Відомо, що спостерігається. Не може не бути інфляції при мільйонах біженців, котрі привезли свої гроші і додатково отримують допомогу від держави та ООН. Ну і ціни на паливо теж шаленіють. До речі, про паливо. Останні роки дізель був завжди на 10-15% дорожчий за бензин. Але десь так 2-3 тижні тому зауважив, що на стелах ціни дизеля стали десь так на 5-7% нижчі цін на бензин. Але і так ціни високі. На автостраді все більше машин, які спокійненько собі плентаються 90-100 км/г в правій смузі поміж фур. Натомість "шумахерів", що літали 150-160, стає все менше. Gastarbaiter Повідомлень: 2134 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 10:48 Bolt написав: По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки. По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки.

Якби ця куча народу працювала за 5к на руки, то середня була б не 7к брутто, а 9. І знову би казали, що "туєва куча народу стільки не отримує". Я знаю, як розраховується середня. Але ж то орієнтир, а не гарантія. Якби ця куча народу працювала за 5к на руки, то середня була б не 7к брутто, а 9. І знову би казали, що "туєва куча народу стільки не отримує". Я знаю, як розраховується середня. Але ж то орієнтир, а не гарантія. Gastarbaiter Повідомлень: 2134 З нами з: 26.02.18 Подякував: 602 раз. Подякували: 323 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 11:25 Bolt написав: У меня сосед магазин обувной в городе имеет, так при наличии FX35 так торговля упала, что прикупил себе за косарь електробайк и ездит на работу У меня сосед магазин обувной в городе имеет, так при наличии FX35 так торговля упала, что прикупил себе за косарь електробайк и ездит на работу При такой дикой перенаселённости города, учитывая переселенцы часто нуждаются в новой обуви При такой дикой перенаселённости города, учитывая переселенцы часто нуждаются в новой обуви Grand Touring Повідомлень: 966 З нами з: 23.03.20 Подякував: 305 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 11:27 Grand Touring написав: Bolt написав: У меня сосед магазин обувной в городе имеет, так при наличии FX35 так торговля упала, что прикупил себе за косарь електробайк и ездит на работу У меня сосед магазин обувной в городе имеет, так при наличии FX35 так торговля упала, что прикупил себе за косарь електробайк и ездит на работу При такой дикой перенаселённости города, учитывая переселенцы часто нуждаются в новой обуви При такой дикой перенаселённости города, учитывая переселенцы часто нуждаются в новой обуви

У людей, ночующих в школьных спортзалах вряд-ли найдутся лишние 3-4 кг на покупку нормальных кроссовок... У людей, ночующих в школьных спортзалах вряд-ли найдутся лишние 3-4 кг на покупку нормальных кроссовок... Bolt Повідомлень: 1147 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 11:30 Bolt написав: Faceless написав: Gastarbaiter написав: Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро). Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

А інфляції не спостерігається? А інфляції не спостерігається?

Офіційна приблизно, 13,5% від початку року. Не оф>20% Офіційна приблизно, 13,5% від початку року. Не оф>20%

Цікаво звідки інформація?

NBP дає 12,4%

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statyst ... bazowa.htm Цікаво звідки інформація?NBP дає 12,4% BIGor

Повідомлень: 6144 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1332 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 11:36 antey1969 написав: lejko_vit написав: Bolt написав: В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:

https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts

Який процент з них повернеться?! В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці? Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.

Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.

Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт. Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.

Ага, всіх хто може 2 слова скласти, так, так. Мені так знайомий і сказав - у" мене запитали ви хочете залишитись в Німеччині назавжди" 😀

Я не проти, та не треба жити в ілюзіях... Ага, всіх хто може 2 слова скласти, так, так. Мені так знайомий і сказав - у" мене запитали ви хочете залишитись в Німеччині назавжди" 😀Я не проти, та не треба жити в ілюзіях... lejko_vit

Повідомлень: 121 З нами з: 07.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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