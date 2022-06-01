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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122>
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:44

  Gastarbaiter написав:Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:44

  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

А інфляції не спостерігається?

Відомо, що спостерігається. Не може не бути інфляції при мільйонах біженців, котрі привезли свої гроші і додатково отримують допомогу від держави та ООН. Ну і ціни на паливо теж шаленіють. До речі, про паливо. Останні роки дізель був завжди на 10-15% дорожчий за бензин. Але десь так 2-3 тижні тому зауважив, що на стелах ціни дизеля стали десь так на 5-7% нижчі цін на бензин. Але і так ціни високі. На автостраді все більше машин, які спокійненько собі плентаються 90-100 км/г в правій смузі поміж фур. Натомість "шумахерів", що літали 150-160, стає все менше.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 10:48

  Bolt написав:По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки.

Якби ця куча народу працювала за 5к на руки, то середня була б не 7к брутто, а 9. І знову би казали, що "туєва куча народу стільки не отримує". Я знаю, як розраховується середня. Але ж то орієнтир, а не гарантія.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:25

  Bolt написав:У меня сосед магазин обувной в городе имеет, так при наличии FX35 так торговля упала, что прикупил себе за косарь електробайк и ездит на работу
При такой дикой перенаселённости города, учитывая переселенцы часто нуждаются в новой обуви
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:27

  Grand Touring написав:
  Bolt написав:У меня сосед магазин обувной в городе имеет, так при наличии FX35 так торговля упала, что прикупил себе за косарь електробайк и ездит на работу
При такой дикой перенаселённости города, учитывая переселенцы часто нуждаются в новой обуви

У людей, ночующих в школьных спортзалах вряд-ли найдутся лишние 3-4 кг на покупку нормальных кроссовок...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:30

  Bolt написав:
  Faceless написав:
  Gastarbaiter написав:Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).

А інфляції не спостерігається?

Офіційна приблизно, 13,5% від початку року. Не оф>20%

Цікаво звідки інформація?
NBP дає 12,4%
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statyst ... bazowa.htm
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 11:36

  antey1969 написав:
  lejko_vit написав:
  Bolt написав:В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:
https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts
Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.

Ага, всіх хто може 2 слова скласти, так, так. Мені так знайомий і сказав - у" мене запитали ви хочете залишитись в Німеччині назавжди" 😀
Я не проти, та не треба жити в ілюзіях...
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 13:25

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  Faceless написав:А інфляції не спостерігається?

Офіційна приблизно, 13,5% від початку року. Не оф>20%

Цікаво звідки інформація?
NBP дає 12,4%
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statyst ... bazowa.htm

Почитую, польську пресу на всяк випадок.(Скоріш за все в Газеті Виборчій прочитав про %) Я точні цифри міг забути, бо пройшов деякій час. А відсоток на який я помилився це не суттєво.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:25

Re: Еміграція, заробітчанство

https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukra ... v-pol-shhi

Здається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 14:56

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukrains-ki-prohramisty-mozhut-zarobyty-v-pol-shhi

Здається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі

Почитав, пишуть
українські програмісти можуть розраховувати на вищу заробітну плату ніж в Україні.

Якщо цікава конкретна інфа то тут можна глянути https://justjoin.it/
BIGor
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  #<1 ... 19202122>
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