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Gastarbaiter написав:Прочитал сегодня, что средняя з/п на предприятиях по Малопольше (Краков) уже доросла почти до 7000 зл. Т.е. где-то 5000 на руки (1100 евро).
А інфляції не спостерігається?
Відомо, що спостерігається. Не може не бути інфляції при мільйонах біженців, котрі привезли свої гроші і додатково отримують допомогу від держави та ООН. Ну і ціни на паливо теж шаленіють. До речі, про паливо. Останні роки дізель був завжди на 10-15% дорожчий за бензин. Але десь так 2-3 тижні тому зауважив, що на стелах ціни дизеля стали десь так на 5-7% нижчі цін на бензин. Але і так ціни високі. На автостраді все більше машин, які спокійненько собі плентаються 90-100 км/г в правій смузі поміж фур. Натомість "шумахерів", що літали 150-160, стає все менше.
Bolt написав:По интересуетесь, как в Польше высчитывают СЗ. Узнаете много нового. Куева туча народа работает за 3 к злотых на руки.
Якби ця куча народу працювала за 5к на руки, то середня була б не 7к брутто, а 9. І знову би казали, що "туєва куча народу стільки не отримує". Я знаю, як розраховується середня. Але ж то орієнтир, а не гарантія.
Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу. Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев. Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.
Ага, всіх хто може 2 слова скласти, так, так. Мені так знайомий і сказав - у" мене запитали ви хочете залишитись в Німеччині назавжди" 😀 Я не проти, та не треба жити в ілюзіях...