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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 15:31

  _hunter написав:
  Bolt написав:
  lejko_vit написав:Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".


Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь в относительно благополучном ЕС, где на голову не падают искандеры, работающая экономика и правовая защита или в воюющей стране, где даже после победы на поле боя над рп все равно останется навсегда угроза повторного нападения или обстрела ракетами, с уничтоженной половиной экономики, ряд городов, в том числе крупных или значительно разрушены или стерты с лица земли и их как-то надо восстанавливать, часть территории, очевидно, останется на годы оккупировынной (как минимум Крым). И война все еще продолжается и неизвестно когда она закончится, чем и какой ценой. И человек просто из-за того, что в ЕС от него хотят, чтобы он работал и сам себя содержал, вернется в Украину?
Где логика?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:04

  rjkz написав:
  _hunter написав:
  Bolt написав:Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".


Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\

И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 16:59

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:01

  BIGor написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukrains-ki-prohramisty-mozhut-zarobyty-v-pol-shhi

Здається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі

Почитав, пишуть
українські програмісти можуть розраховувати на вищу заробітну плату ніж в Україні.

Якщо цікава конкретна інфа то тут можна глянути https://justjoin.it/

Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:38

  _hunter написав:Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.

одна бабка сказала?)))
Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:49

  Faceless написав:
  BIGor написав:
  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukrains-ki-prohramisty-mozhut-zarobyty-v-pol-shhi

Здається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі

Почитав, пишуть
українські програмісти можуть розраховувати на вищу заробітну плату ніж в Україні.

Якщо цікава конкретна інфа то тут можна глянути https://justjoin.it/

Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели

Ну як хочете.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 17:51

  antey1969 написав:
  _hunter написав:Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:
  fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.

одна бабка сказала?)))
Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев.


Да, это мои знакомые, женщина с 2-мя детьми школьного возраста. Уезжали с подругой, у которой тоже дети. Жили в Саксонии (Дрезден, Лейпциг) в спортзале и потом в общежитии. Вернулись 2 дня назад. Еще одна женщина с дочкой вернется до 15 июня тоже в Нико, домой к мужу из Магдебурга.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 18:05

fler
После первого предложения о "заставляют" из вашего предыдущего поста, как-то спептически воспринимается наличие подруг, вернувшихся с детьми под обстрелы рашистской арты.
antey1969
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  #<1 ... 19202122
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