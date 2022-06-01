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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 19202122 Додано: Сер 01 чер, 2022 15:31 _hunter написав: Bolt написав: lejko_vit написав: Питання в іншому, а кого там оставлять німці? Питання в іншому,

Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись. Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри". Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".



Ваш пост подразумевает,что :

1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"

2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь в относительно благополучном ЕС, где на голову не падают искандеры, работающая экономика и правовая защита или в воюющей стране, где даже после победы на поле боя над рп все равно останется навсегда угроза повторного нападения или обстрела ракетами, с уничтоженной половиной экономики, ряд городов, в том числе крупных или значительно разрушены или стерты с лица земли и их как-то надо восстанавливать, часть территории, очевидно, останется на годы оккупировынной (как минимум Крым). И война все еще продолжается и неизвестно когда она закончится, чем и какой ценой. И человек просто из-за того, что в ЕС от него хотят, чтобы он работал и сам себя содержал, вернется в Украину?

Где логика? Ваш пост подразумевает,что :1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь в относительно благополучном ЕС, где на голову не падают искандеры, работающая экономика и правовая защита или в воюющей стране, где даже после победы на поле боя над рп все равно останется навсегда угроза повторного нападения или обстрела ракетами, с уничтоженной половиной экономики, ряд городов, в том числе крупных или значительно разрушены или стерты с лица земли и их как-то надо восстанавливать, часть территории, очевидно, останется на годы оккупировынной (как минимум Крым). И война все еще продолжается и неизвестно когда она закончится, чем и какой ценой. И человек просто из-за того, что в ЕС от него хотят, чтобы он работал и сам себя содержал, вернется в Украину?Где логика? rjkz

Повідомлень: 13129 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6880 раз. Подякували: 3902 раз. Профіль 2 3 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 16:04 rjkz написав: _hunter написав: Bolt написав: Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись. Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.

Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри". Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".



Ваш пост подразумевает,что :

1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"

2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\ Ваш пост подразумевает,что :1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\

И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало... И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало... _hunter Повідомлень: 6945 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 16:59 Re: Еміграція, заробітчанство

fler написав: У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає. У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає. Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии: _hunter Повідомлень: 6945 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 17:01 BIGor написав: Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukrains-ki-prohramisty-mozhut-zarobyty-v-pol-shhi



Здається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukrains-ki-prohramisty-mozhut-zarobyty-v-pol-shhiЗдається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі

Почитав, пишуть

українські програмісти можуть розраховувати на вищу заробітну плату ніж в Україні.

Якщо цікава конкретна інфа то тут можна глянути https://justjoin.it/ Почитав, пишутьЯкщо цікава конкретна інфа то тут можна глянути

Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели Faceless

Модератор Повідомлень: 31545 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1343 раз. Подякували: 7520 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 17:38 _hunter написав: Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:

fler написав: У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає. У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає. Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:

одна бабка сказала?)))

Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев. одна бабка сказала?)))Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев. antey1969 1

Повідомлень: 11215 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 17:49 Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав: https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukrains-ki-prohramisty-mozhut-zarobyty-v-pol-shhi



Здається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі https://news.finance.ua/ua/skil-ky-ukrains-ki-prohramisty-mozhut-zarobyty-v-pol-shhiЗдається, в темі ФОП підійиали питання щодо рейтів. Так от в Україні планки вищі

Почитав, пишуть

українські програмісти можуть розраховувати на вищу заробітну плату ніж в Україні.

Якщо цікава конкретна інфа то тут можна глянути https://justjoin.it/ Почитав, пишутьЯкщо цікава конкретна інфа то тут можна глянути

Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели

Ну як хочете. Ну як хочете. BIGor

Повідомлень: 6148 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1021 раз. Подякували: 1333 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 17:51 antey1969 написав: _hunter написав: Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:

fler написав: У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає. У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає. Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:

одна бабка сказала?)))

Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев. одна бабка сказала?)))Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев.



Да, это мои знакомые, женщина с 2-мя детьми школьного возраста. Уезжали с подругой, у которой тоже дети. Жили в Саксонии (Дрезден, Лейпциг) в спортзале и потом в общежитии. Вернулись 2 дня назад. Еще одна женщина с дочкой вернется до 15 июня тоже в Нико, домой к мужу из Магдебурга. Да, это мои знакомые, женщина с 2-мя детьми школьного возраста. Уезжали с подругой, у которой тоже дети. Жили в Саксонии (Дрезден, Лейпциг) в спортзале и потом в общежитии. Вернулись 2 дня назад. Еще одна женщина с дочкой вернется до 15 июня тоже в Нико, домой к мужу из Магдебурга. fler

Повідомлень: 2932 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1047 раз. Подякували: 1188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 18:05 fler

После первого предложения о "заставляют" из вашего предыдущего поста, как-то спептически воспринимается наличие подруг, вернувшихся с детьми под обстрелы рашистской арты. antey1969 1

Повідомлень: 11215 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1511 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 19202122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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