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lejko_vit написав:Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.
Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".
Ваш пост подразумевает,что : 1. В Украине по жизни "программа халявного содержания" 2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь в относительно благополучном ЕС, где на голову не падают искандеры, работающая экономика и правовая защита или в воюющей стране, где даже после победы на поле боя над рп все равно останется навсегда угроза повторного нападения или обстрела ракетами, с уничтоженной половиной экономики, ряд городов, в том числе крупных или значительно разрушены или стерты с лица земли и их как-то надо восстанавливать, часть территории, очевидно, останется на годы оккупировынной (как минимум Крым). И война все еще продолжается и неизвестно когда она закончится, чем и какой ценой. И человек просто из-за того, что в ЕС от него хотят, чтобы он работал и сам себя содержал, вернется в Украину? Где логика?
Bolt написав:Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.
Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".
Ваш пост подразумевает,что : 1. В Украине по жизни "программа халявного содержания" 2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...
fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели
_hunter написав:Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:
fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
одна бабка сказала?))) Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев.
Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели
_hunter написав:Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:
fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
одна бабка сказала?))) Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев.
Да, это мои знакомые, женщина с 2-мя детьми школьного возраста. Уезжали с подругой, у которой тоже дети. Жили в Саксонии (Дрезден, Лейпциг) в спортзале и потом в общежитии. Вернулись 2 дня назад. Еще одна женщина с дочкой вернется до 15 июня тоже в Нико, домой к мужу из Магдебурга.