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lejko_vit написав:Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.
Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".
Ваш пост подразумевает,что : 1. В Украине по жизни "программа халявного содержания" 2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь в относительно благополучном ЕС, где на голову не падают искандеры, работающая экономика и правовая защита или в воюющей стране, где даже после победы на поле боя над рп все равно останется навсегда угроза повторного нападения или обстрела ракетами, с уничтоженной половиной экономики, ряд городов, в том числе крупных или значительно разрушены или стерты с лица земли и их как-то надо восстанавливать, часть территории, очевидно, останется на годы оккупировынной (как минимум Крым). И война все еще продолжается и неизвестно когда она закончится, чем и какой ценой. И человек просто из-за того, что в ЕС от него хотят, чтобы он работал и сам себя содержал, вернется в Украину? Где логика?
Bolt написав:Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.
Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".
Ваш пост подразумевает,что : 1. В Украине по жизни "программа халявного содержания" 2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...
fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели
_hunter написав:Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:
fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
одна бабка сказала?))) Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев.
Остиання цитата ґрунтується на некоректних даних. Вони ж там же навели цифри, і вони не вищі, ніж ставки в Україні (принаймні були на початок року). Те саме стосується й пропозицій на сайті, що ви навели
_hunter написав:Ну а вот и вполне ожидаемых ход от Германии:
fler написав:У Німеччині наших переселенців почали змушувати оформляти статус біженців з 1 червня. Не знаю, кого конкретно це стосується, - чи тих, хто раніше виїхав, чи тих, хто на якихось конкретних землях (місцях) перебуває, але народ почав вертатися додому, навіть у Мико, де щодня прилітає.
одна бабка сказала?))) Особенно улыбнула мантра о том как из Дойчланда бросились возвращаться в Николаев.
Да, это мои знакомые, женщина с 2-мя детьми школьного возраста. Уезжали с подругой, у которой тоже дети. Жили в Саксонии (Дрезден, Лейпциг) в спортзале и потом в общежитии. Вернулись 2 дня назад. Еще одна женщина с дочкой вернется до 15 июня тоже в Нико, домой к мужу из Магдебурга.
Bolt написав:На биржу пойду, бюджет, правда уже украинский доить.
Наша биржа труда - гнилой вариант.
Я в курсе, уже 4-ре раза стоял. Иду на пятый юбилейный. С работой полная ж. С другой стороны живу в доме 6,5 соток земли. Туева куча работы. Вот ездил я на работу, около 8,5 кг на руки. При теперешних ценах на бензин тыщи 3 только на доезд нужно будет потратить. А за пять тыщ(150$)даже просто сидеть на работе никуя не делая это уж слишком. Поэтому лучше раз в месяц отметиться на бирже и заниматься своими делами. Да и на бирже, временами можна на,, блатную " работу устроится. Туда разные недобитые конторки (и не только) вакансии дают по разнарядке. Конечно ЗП, чуть выше минималки, но приходишь устраиваться и сразу гриш начальнику, что,, ипал я вашу дыру, мну с биржи к вам направили, поставте мне печатку в бланк, что я нафиг вам не нужен. Иногда диру полюбе нужно закрыть эту вакансию и он начинает упрашивать устроится к ним(у меня раз так было, это шоу нужно было видеть😸) Короче выкатываешь свои условия(типа часика два-три в день на работе бывать и несёшь трудовую в отдел кадров). Не, я конечно за то, чтобы работать без балды, но меньше, чем за 20 кг ( по нынешним временам) я на такое не способен. Грубо говоря на последней работе за 8,5 кг буи гонял, а у наших арендаторов немецкой фирмы, люди за 300€ проводку крутили (пена из жопы, в туалет выход по бейджику) Нах. Нах. Короче.
Я так и не понял - вам-бы "такую работу, чтобы меньше работы" или за нормальную зарплату вы все-таки в состоянии нормально работать?
Bolt написав:Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.
Предыдущий вопрос -- очень правильный: Болгария недавно заявила о сворачивании программы халявного проживания (или вообще содержания?). Если о таком же заявят немцы -- 800 тыс. очень быстро превратятся в 8. Даже "Принамеі студікі" и "Шкрояри".
В Болгарії є аргумент, називається "сезон". Це туристична країна.
Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ? Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают, а Болгария - вариант еще хуже. Это разве что для совсем тугих с языком (там практически 70% хоть как-то но говорят по-русски. Как неприятный "бонус" - кругом много русских, машины на российских номерах, много росийских флагов. Очень много недвиги во владении росиянцев. Короче, вариант Крыма.) У местных самих с работой не фонтан. Таки-да, кроме туризма, остальная экономика лежит.
ЗЫ: ах, да! Много местных ругают ЕС и прославляют рашу.