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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:17

  antey1969 написав:
  lejko_vit написав:
  Bolt написав:В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:
https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts
Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.

до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:25

Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]


а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 19:34

quote="5440779:konstantin kirovograd"]Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]


а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца[/quote]
а при том, что при наличии хоть малейшей капли желания мигрировать этиъ трех месяцев более чем достаточно для личного знакомства с любым работодателем.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 20:02

  konstantin kirovograd написав:
  antey1969 написав:
  lejko_vit написав:Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.

до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.


Кстати, да.
Кого-то все эти препоны останавливали поднять свою ж. от дивана.
А тут жизнь заставила и ж. поднять и препоны снимаются.
rjkz
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