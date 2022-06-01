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#<1 ... 20212223 Додано: Сер 01 чер, 2022 19:17 antey1969 написав: lejko_vit написав: Bolt написав: В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:

https://m.censor.net/ua/news/3345172/ni ... iny_sholts

Який процент з них повернеться?! В Німеччині вже 800 тис. біженців з України, 123 тис дітей ходять в німецькі школи:Який процент з них повернеться?!

Питання в іншому, а кого там оставлять німці? Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.

Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.

Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт. Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.

до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. konstantin kirovograd

Повідомлень: 966 З нами з: 20.01.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 19:25 Ваш пост подразумевает,что :

1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"

2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]

И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]





а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца konstantin kirovograd

Повідомлень: 966 З нами з: 20.01.09 Подякував: 12 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 19:34 quote="5440779:konstantin kirovograd"]Ваш пост подразумевает,что :

1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"

2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]

И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]





а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца[/quote]

а при том, что при наличии хоть малейшей капли желания мигрировать этиъ трех месяцев более чем достаточно для личного знакомства с любым работодателем. _hunter Повідомлень: 6946 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 чер, 2022 20:02 konstantin kirovograd написав: antey1969 написав: lejko_vit написав: Питання в іншому, а кого там оставлять німці? Питання в іншому, а кого там оставлять німці?

Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.

Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.

Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт. Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.

до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.



Кстати, да.

Кого-то все эти препоны останавливали поднять свою ж. от дивана.

А тут жизнь заставила и ж. поднять и препоны снимаются. Кстати, да.Кого-то все эти препоны останавливали поднять свою ж. от дивана.А тут жизнь заставила и ж. поднять и препоны снимаются. rjkz

Повідомлень: 13132 З нами з: 31.01.12 Подякував: 6880 раз. Подякували: 3902 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 20212223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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