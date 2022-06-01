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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:17
antey1969 написав: lejko_vit написав:
Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.
до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:25
Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]
а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:34
quote="5440779:konstantin kirovograd"]Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]
а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца[/quote]
а при том, что при наличии хоть малейшей капли желания мигрировать этиъ трех месяцев более чем достаточно для личного знакомства с любым работодателем.
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_hunter
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Додано: Сер 01 чер, 2022 20:02
konstantin kirovograd написав: antey1969 написав: lejko_vit написав:
Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.
до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Кстати, да.
Кого-то все эти препоны останавливали поднять свою ж. от дивана.
А тут жизнь заставила и ж. поднять и препоны снимаются.
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rjkz
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