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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:17
antey1969 написав: lejko_vit написав:
Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.
до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:25
Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]
а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 01 чер, 2022 19:34
quote="5440779:konstantin kirovograd"]Ваш пост подразумевает,что :
1. В Украине по жизни "программа халявного содержания"
2. Если перед человеком стоит выбор - или строить новую жизнь \\\[/quote]
И знов за рыбу грощи... Что 1. что 2. было широкодоступно/известно с момента безвиза -- это лет эдак с 8. По странной причине -- никакого "миграционного цунами" после его получения не последовало...[/quote]
а причём тут имиграционное цунами к туристическому безвизу 3 через 3 месяца[/quote]
а при том, что при наличии хоть малейшей капли желания мигрировать этиъ трех месяцев более чем достаточно для личного знакомства с любым работодателем.
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_hunter
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Додано: Сер 01 чер, 2022 20:02
konstantin kirovograd написав: antey1969 написав: lejko_vit написав:
Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
Всех, кто за год освоит немецкий до В1 и спрыгнет с социала на работу.
Наших в Германии сейчас массово записывают на 7мимесячный интненсивкурс（ежедневно по будням по 3+ часа очно） с последующей сдачей В1 и "жизнь в Германии"（обязателен для ПМЖ）. Жернова немецкого государства заворочались, начиная встраивать в систему наших беженцев.
Параллельно идет выдача пластика на два года （по сути ВНЖ）, оформление страховок и банковских карт.
до 24.02 разрешение на работу в Германии было трудно получить ,даже практически не возможно если не дальнобой или спец какой-то супер.Теперь же даже любой бомж может с первого дня работать. ЭТО ОГРОМНОЕ ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
Кстати, да.
Кого-то все эти препоны останавливали поднять свою ж. от дивана.
А тут жизнь заставила и ж. поднять и препоны снимаются.
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rjkz
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Додано: Сер 01 чер, 2022 23:28
Все так пишут типа для строительства новой жизни в ЕС нужно только желание... Обьясняю по буквам после победи вид на жительство с большой долей вероятности немци просто не продлят, не зависимо от В1 или оф роботи!
В Польще да остаться не сложно если что
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lejko_vit
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Додано: Сер 01 чер, 2022 23:54
Bolt написав: lejko_vit написав:
Питання в іншому, а кого там оставлять німці?
Принамеі студікі, які переведуться в німецькі вузи, Шкрояри, які почнуть настцпний навчальний рік в Німеччині. Хто дипломи попідтверджує та влаштується на роботу. Думаю 50 %цілком може там залишитись.
1. Не можна " студікам перевестися в німецький вуз". Тільки поступити. Але спочатку- німецька від С1
2. Які знання можуть отримати школярі в нім школі?- вони ходять туди, щоб вчити мову- в кращому випадку. Скільки школяру треба потратити часу, щоб вивчити мову, щоб влитися в освітній процес?- мінімум рік.
3. Підтверджений укр диплом сам по собі нічого не дає в Німеччині. До диплома треба ще багато всього.
Німці залишать інженерів з англ або німецькою мовою.
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Wisznia2021
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Додано: Чет 02 чер, 2022 00:25
Часто читаю про:" наших посылают в Германии на курсы учить язык". Да- посылают. Но какой % людей, в принципе, может и хочет учить язык? Курсы- интенсив, 5 дней в неделю по 3-4 часа. Это очень нелегко, при том, что язык сложный- артикли, склонение глаголов и существительных по лицам, падежам+ времена. Это не английский язык, где, в принципе, можно обойтись сначала 3- мя временами( ну, если просто для быта). Плюс, неожиданно: говорится и читается- не как пишется. Т.е. тоже свои заморочки с произношением, хотя и не такие жуткие, как в английском.
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Wisznia2021
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Додано: Чет 02 чер, 2022 02:22
Wisznia2021 написав:
Часто читаю про:" наших посылают в Германии на курсы учить язык". Да- посылают. Но какой % людей, в принципе, может и хочет учить язык? Курсы- интенсив, 5 дней в неделю по 3-4 часа. Это очень нелегко, при том, что язык сложный- артикли, склонение глаголов и существительных по лицам, падежам+ времена. Это не английский язык, где, в принципе, можно обойтись сначала 3- мя временами( ну, если просто для быта). Плюс, неожиданно: говорится и читается- не как пишется. Т.е. тоже свои заморочки с произношением, хотя и не такие жуткие, как в английском.
Тут некоторые сокрушаются "сколько денег вбухали" в репетиторов по языкам.
Я тоже в свое время платил и за себя и за жену и за детей.
Еще и руководство курсов все время просил об усилении интенсивности и было время, одновременно занимался на 2-х курсах ( и за оба платил + курсы жены+ курсы детей).
Тут народу предлагают нашару учиться немецкому В ГЕРМАНИИ. Да за такое и платить не жалко! Еще и на социале держат пока учат язык.
И это может быть шагом к натурализации, для тех кто захочет.
В ЮК - английский.
Те кто чем-то недоволен - просто "сильно много кушайт, в смысле зажрались" (с).
Даже, если человек решит возвращаться в Украину, у него будет какой-то уровень языка. Возможно, это поможет в трудоустройстве, может ПОТОМ он решит вернуться в Германию/Швейцарию/Австрию кто там еще на дойче шпрехает?
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rjkz
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Додано: Чет 02 чер, 2022 04:08
Очень по теме ветки.
Длинно, но есть что почерпнуть.
Рекомендую.
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rjkz
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