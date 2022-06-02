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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 чер, 2022 10:37
Польша с 1 июля планирует отменить выплату 40 злотых на питание и проживание украинских беженцев. Об этом заявил замглавы МВД Польши и полномочный представитель правительства страны по делам беженцев Павел Шефернакер
При этом Шефернакер добавил, что отмена выплат коснется не всех беженцев. А для инвалидов, многодетных, беременных женщин льготы могут быть расширены.
Постепенно будут уменьшать помощь, особенно работоспособным...
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BIGor
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Додано: Чет 02 чер, 2022 10:46
rjkz написав:
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Для (тема ветки) эмиграции и заробитчанства, первый и главный вопрос - КУДА? В КАКУЮ СТРАНУ?
Я и Польшу то не понимаю, почему люди выбирают
А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 02 чер, 2022 10:54
Gastarbaiter написав:
А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.
Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?
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alfredhaos
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:01
alfredhaos написав: Gastarbaiter написав:
А мне нравится Польша. Работу по профилю найти относительно легко - в последние годы финансовые отделы корпораций массово переносятся как раз в Польшу. Разница по зарплатам с Германией или ЮК вполне себе компенсируется гораздо более низкой стоимостью жилья и услуг. Близко к Украине географически и культурно, язык просто выучить.
Подскажите, а какие компании переносят и какие именно отделы?
Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:10
Gastarbaiter написав:
Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.
Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии
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alfredhaos
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Додано: Чет 02 чер, 2022 11:16
alfredhaos написав: Gastarbaiter написав:
Да в одном только Кракове навскидку можно полтора десятка компаний насчитать. Heineken, Shell, Motorola, IAG, Lufthansa, Amway, Herbalife, PepsiCo и т.д. В Варшаве так вообще счёт на десятки идёт.
Отделы закупок, бухгалтерия и отчётность, логистика, всякие там cash management и PtP, HR.
Спасибо, все таки то, что хорошо оплачивается в Украине остается в Лондоне и Германии
Ну это да. Переносятся позиции специалистов начального/среднего уровня. Вице-президенты и исполнительные директора остаются на месте.
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Gastarbaiter
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